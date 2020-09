Diletta Leotta ha deciso di confessarsi a tutto tondo durante l’intervista al settimanale Chi e dopo aver parlato della sua relazione con Daniele Scardina, spiega cosa è realmente successo con Zlatan Ibrahimovic.

La showgirl infatti, è stata al centro del gossip durante l’estate a causa di un presunto flirt avvenuto con Zlatan Ibrahimovic dopo una loro collaborazione pubblicitaria. Diletta Leotta più volte ha smentito le voci di corridoio che circolavano su di lei ma durante l’intervista al settimanale Chi, ha chiarito una volta per tutte quello che realmente pensa del calciatore e di tutta la situazione che si è creata.

Diletta Leotta confessioni su Zlatan Ibrahimovic

La speaker radiofonica durante l’intervista al settimanale ha voluto chiarire finalmente una volta per tutte la situazione che, si era creata nei mesi scorsi a causa di una presunta vicinanza con il calciatore. In estate infatti, i social sono impazziti accusando Diletta di aver lasciato Scardina per correre tra le braccia di Zlatan che, avrebbe a sua volta tradito la moglie con la bella showgirl.

Diletta Leotta lancia così alcune confessioni importanti e afferma: “Stare con un uomo impegnato è una cosa inaccettabile per i miei principi, con tutta la scelta che c’è nel mondo devi avere la lucidità di non metterti in situazioni sbagliate”.

La showgirl e le rivincite d’amore

La vita sentimentale per Diletta Leotta non è sempre stata rose e fiori e proprio per questo, ha voluto spiegare quanto anche lei a volte non venisse notata ma soprattutto lasciata. Dopo diversi anni infatti, è riuscita a ottenere le sue piccole rivincite che, ora è riesca di mostrare a tutti.

Diletta spiega così il suo passato sentimentale: “Secondo me ero “sfigatina” e mi sento ancora così, anche se ho fatto passi avanti nel lavoro. Non mi vergogno di dire che ho sofferto tante volte, ma che resto quella innamorata dell’amore, quella che piace a tutti tranne a quello che le piace. È voglio ancora essere sorpresa”.