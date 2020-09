F1 Passion | Wolff: “Grande gara di Bottas”

Altra vittoria per la Mercedes, che a Sochi ha conquistato l’ottavo successo di questo mondiale. Questa volta sul gradino più alto del podio troviamo Valtteri Bottas, alla sua seconda vittoria stagionale dopo quella dell’Austria. La squadra anglo/tedesca è stata ancora una volta ingenua, viste le due penalità ricevute da Hamilton per aver sbagliato le procedure di partenza nei giri di schieramento. Di questo e altro ha parlato Toto Wolff, team principal della Mercedes al termine della gara russa.

“Abbiamo mantenuto il nostro record del 100% di vittorie a Sochi, siamo molto soddisfatti – ha detto Wolff. Il successo di Valtteri era molto atteso e ha fatto una gara brillante. Non ci sono stati errori, ha gestito bene le gomme fino alla fine. Per Lewis è stata una gara frustrante: ci sono delle interpretazioni possibili in merito alle regole delle prove di partenza, quindi dobbiamo capire per bene in merito alle penalità. Come sempre, vinciamo e perdiamo tutti insieme, non puntiamo mai il dito contro nessuno e cercheremo di capire come migliorare. Chiaramente sono stati commessi degli errori qui e a Monza, dobbiamo imparare da questi episodi che ci renderanno più forti in futuro. Comunque aumentiamo il nostro vantaggio in campionato, adesso testa al Nurburgring”.