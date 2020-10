Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina – Il Tango – VIDEO – Ballando 2020

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina sono la quarta coppia ad esibirsi nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2020. Il pugile deve dare qualcosa di più, come gli è stato richiesto dalla giuria la scorsa settimana. Il Moderno non è piaciuto ai giudici e la stessa ballerina non comprende che cosa dovrebbero migliorare.

“Io sono contentissimo, lo rifarei. Sono contento per quello che ho fatto”, dice invece Daniele Scardina. Anastasia invece rivela che la vera sfida del pugile è riuscire a lasciarsi andare e non imparare i passi. Ecco perchè la loro coppia ha scelto di puntare tutto sul Tango questa settimana.

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per il Tango

Le difficoltà sono state tante per Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina. Durante le prove, il pugile non riusciva nemeno a toccare la maestra. “Ha ballato con me affianco”, dice Anastasia, “spero che riesca a ballare con me”. Con un’atmosfera portuale dei tempi antichi, concorrente e ballerina ci fanno vivere un momento speciale. In sottofondo I giardini di marzo di Lucio Battisti. Passi e prese ci sono tutte e latecnica non manca: basterà perchè Daniele riesca a riconquistare i giudici? Intanto si becca una standing ovation dal pubblico in studio. “Mi piace tantissimo, in tutti gli anni che ho fatto Ballando credo che lui sia l’unico uomo a non aver paura di essere uomo”, dice la Smith, “parlando del ballo, il Tango argentino è nato per la strada e tu hai il punto di vista giusto. La cosa che mi ha colpito è come guidi, bravo”.

Anche per Ivan il concorrente ha ballato bene, ma gli suggerisce anche di modificare l’espressione del viso. “Bello l’allestimento, bravi”, si limita a dire Canino. “Avete il mood giusto”, dice Selvaggia in modo ironico, “eri un po’ più sciolto. Il Tango ti si addice molto. Quando tu conduci dai il meglio di te”. Mariotto sottolinea che Scardina è un boxeur e quindi ha una certa postura. “A me questa postura nel Tango mi è piaciuto moltissimo. Certo non era perfetto, ma giù perchè su era impeccabile”, aggiunge. I voti: 8 (Ivan), 7 (Canino), 8 (Smith), 9 (Lucarelli), 10 (Mariotto), per un totale di 42 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video del Tango di Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina.