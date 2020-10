Napoli, Bakayoko vuole l’azzurro: c’è l’accordo, possibili visite mediche nel weekend

Dopo aver vagliato varie piste, da Veretout a Vecino, sembra essere Tiemouè Bakayoko il profilo scelto dalla dirigenza del Napoli per rinforzare il proprio centrocampo.

Apertura solo al Napoli

L’ex centrocampista del Milan è stato lungamente ricercato proprio dal club meneghino che ha tuttavia recentemente mollato la presa per dedicarsi alla ricerca di altri profili, e proprio un ex Milan come Gennaro Gattuso, attuale tecnico dei partenopei potrebbe presto riaverlo a disposizione nella propria rosa, dopo l’esperienza in crescendo con la casacca rossonera nel campioanto italiano. Il giocatore infatti avrebbe trovato l’accordo con il Napoli e anche il Chelsea, proprietario del cartellino sarebbe d’accordo sul passaggio in riva al golfo da parte del centrocampista francese con la formula del prestito secco, che avrebbe detto di no a tutte le altre trattative per approdare a Napoli.

Possibili visite mediche

Come reso noto da SportItalia resta il nodo ingaggio che però può essere facilmente superato dopo gli ultimi proficui dialoghi tra le parti interessate: l’ex Monaco guadagna circa 6 milioni di euro, mentre il Napoli sarebbe disposto a pagarne una parte.

Nelle ultime ore sono stati fatti passi in avanti importanti, e come reso noto da Gianluca Di Marzio stesso nel weekend potrebbero essere già organizzate le visite mediche.