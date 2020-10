Classifica e oroscopo di lunedì 12 ottobre 2020: la rimonta della Bilancia, contrattempo per il Toro

Ecco l’oroscopo di lunedì 12 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Sta per iniziare una nuova settimana lavorativa. Come partirà? Quali segni saranno guardati di buon occhio dai pianeti? La Vergine continuerà a beneficiare dei favori astraili. La BIlancia e il Leone avranno un bellissimo recupero, mentre l’Acquario dovrà fare fronte a molta agitazione. Qualche piccolo contrattempo per il Toro. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di lunedì e la classifice dei segni zodiacali.

Ariete

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di lunedì avrai sufficiente energia per affrontare gli impegni e le difficoltà di questa settimana. Stai attraversando un periodo piuttosto stancante, caratterizzato da profondi cambiamenti.

Toro

Quattro stelle. La tua settimana comincerà con qualche piccola insidia, un contrattempo che ti innervosirà. Cerca di non prendertela: è soltanto un piccolo intoppo all’inizio di una settimana che ti regalerà belle soddisfazioni, in amore e sul lavoro.

Gemelli

Tre stelle. In amore dovrai avere molta prudenza, perché potresti ritrovarti a discutere animatamente per una sciocchezza. Sul lavoro dovrai cercare di mettere ordine in alcune questioni, prima di ripartire come desideri tu.

Cancro

Due stelle. Potresti sentirti sopraffatto da nuovi dubbi. Servirà molta pazienza, ma presto arriveranno anche le soluzioni ai tuoi problemi. In questi giorni stai facendo chiarezza dentro te stesso, stai lasciando andare, gradulamente, molti timori e doveri.

Leone

Cinque stelle. Come indica l’oroscopo di lunedì sarai pieno di forza. Stai vivendo un momento molto positivo: sul lavoro potrebbero arrivare nuove opportunità da cogliere al volo!

Vergine

Cinque stelle. Continui a essere uno fra i segni prediletti dello zodiaco. Le stelle saranno molto favorevoli, ma tu dovrai fare la tua parte e metterti in gioco, sia in amore che nel lavoro.

Bilancia

Quattro stelle. Sarai in ottima forma e pieno di motivazione. Avrai una gran voglia di recuperare tutto quello che hai perduto in passato: tempo, soldi e amore. Stai affrontando uno stravolgimento della tua vita: molto presto ne uscirai più forte e vincente.

Scorpione

Quattro stelle. Sarà una giornata deicsamente positiva, ma tu non dovrai fare in modo di guastarla. Evita di puntare il dito contro il partner o contro chi ti sta vicino. Evita ogni forma di provocazione e tutto andrà a gonfie vele!

Sagittario

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di lunedì potrebbero emergere delle insicurezze sul lavoro. Il fatto è che che i progetti non stanno decollando come ti aspettavi: dovrai asepttare la fine dell’anno. Qualcuno, invece, è in attesa di una chiamata importante.

Capricorno

Quattro stelle. Ti sveglierai pieno di energia e di voglia di fare. Le stelle non ti deluderanno, perché nelle prossime ore potresti ricevere una buona notizia di lavoro, una conferma molto importante.

Acquario

Due stelle. C’è chi si sentirà molto irrequieto, chi invece accuserà un piccolo calo fiscio, un po’ di stanchezza. Sono giornate molto faticose, tu sei assalito da emozioni contrastanti e ti mancano i riferimenti. Tieni duro!

Pesci

Tre stelle. Servirà davvero molta prudenza in amore per non ritrovarsi a discutere. Le tensioni nate in passato in questa giornata potrebbero riemergere. Cerca di tenere a freno la tua agitazione, altrimenti aggraverai le cose!