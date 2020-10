Mara Venier dice addio a Domenica In – La rivelazione

Mara Venier ritorna al centro dei pettegolezzi del momento: a quanto pare la conduttrice sarebbe sul punto di abbandonare Domenica In. I telespettatori ben informati non rimarranno di certo sorpresi di fronte a questa voce di corridoio. Dopo tutto la stessa zia Mara ha rivelato l’anno scorso di aver accettato la conduzione del programma per una sola altra edizione.

A quanto pare la sua decisione è ormai definitiva: Mara Venier lascerà lo show per il marito Nicola. “Dall’anno prossimo sono tutta tua”, ha rivelato. Il loro amore è grande e sotto agli occhi di tutti e non stupisce che zia Mara abbia scelto di fare retromarcia e mettere al primo posto la sua famiglia.

Mara Venier ad un passo dai 70 anni

“Felice di essere arrivata alla mia età… da donna libera e senza rimpianti”, scrive intanto sui social Mara Venier. L’occasione è particolare: il settimanale Oggi le ha dedicato una copertina per via di un’intervista in cui parla dei suoi 70 anni. Sempre in forma e allegra come sempre, zia Mara continua a registrare consensi senza fine. E c’è persino chi, fra i suoi ammiratori, si dichiara sotto choc nell’apprendere quanti anni abbia. “Ma come 70”, scrive Luca Bianchini. Parole a cui la presentatrice risponde ricordando semplicemente la sua data di nascita: 20 ottobre 1950.

“Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni”, dice invece al settimanale Oggi, dentro mi sento sempre una ragazza di 30. Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, non-na, pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio”.