Calciomercato Milan – Si rincorrono le voci della volontà della dirigenza milanista di guardare anche alla lista degli svincolati per risolvere il problema delle alternative al centro della difesa rossonera. Com’è noto soprattutto ai tifosi milanisti, la società non è riuscita a colmare il buco in sede di mercato: mai giunte a concretezza le trattative per Milenkovic della Fiorentina, che è rimasto lì dov’era, Maldini e gli altri componenti non sono riusciti a chiudere per nessun profilo realmente interessante per il quale valesse la pena investire.

Calciomercato Milan – Difensore centrale, la dirigenza guarda anche agli svincolati

E oggi, con Duarte e Gabbia fermati dalla positività al coronavirus, e con Musacchio che è ancora in fase di recupero dall’infortunio alla caviglia, quello che si riteneva potesse essere un problema è diventata una vera e propria emergenza. Romagnoli e Kjaer sono ora destinati al tour de force, e in caso di infortuni o squalifiche Pioli dovrà adattare un terzino o un centrale di centrocampo – probabilmente Kessié – per risolvere il problema. Con l’inizio delle sfide di Europa League la questione può assumere una rilevanza importante. Per questo la notizia che il Milan stia guardando alla lista degli svincolati non pare implausibile. Il giornale tedesco Hamburger Morgenpost riferisce che il Milan ha sondato la disponibilità e lo stato di salute, nonché le condizioni fisiche, di Jozo Simunovic.

Difensore centrale croato svincolato dallo scorso luglio che ha militato nelle ultime cinque stagione proprio nel Celtic che il Milan affronterà nel debutto di Europa League di giovedì prossimo. Fonti vicine al giocatore, 26enne, hanno riferito che la sua speranza fosse quella di rimanere nel Regno Unito, in Scozia o in Inghilterra, ma fino a questo momento il giocatore non ha ricevuto offerte e non rinuncerebbe certamente alla chiamata del Milan. Tra i nomi che il Milan ha sondato, secondo Transfermarkt, c’è quello di Mapou Yanga-Mbiwa, che ha giocato nella Roma nella stagione 2014/15, ma il suo nome è già stato scartato. Altri profili che potrebbero fare al caso di Pioli sono quello di Léo Lacroix, svizzero di origini brasiliane che ha recentemente chiuso il proprio rapporto col Saint-Etienne, e quello di Kyriakos Papadopoulos, già accostato al Milan in passato. Il greco, però, sembra avere qualche problema fisico di troppo al ginocchio.