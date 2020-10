Infortunio Smalling – Alla Roma continuano a tenere banco le condizioni non ottimali di Chris Smalling. Il difensore inglese, tornato in giallorosso proprio sul gong del calciomercato, ha dovuto fermarsi per una leggera distorsione al ginocchio destro che gli ha impedito di fare il suo esordio in campionato contro il Benevento, nella quarta giornata.

Il calciatore, si apprende, sta continuando a svolgere lavoro differenziato e salterà di certo la sfida di Europa League contro gli svizzeri dello Young Boys, in programma tra due giorni a Berna. Un problema non da poco per Fonseca che ha spinto tanto con la società per far riportare a Roma un centrale di difesa esperto come lui, ma che alla fine non ha trovato ancora minuti.

Le speranze di Fonseca sono rivolte alla partita col Milan: lunedì prossimo c’è la super sfida contro i rossoneri e il tecnico spera di riuscire a recuperare Smalling in tempo. Al momento però sembra molto difficile che il difensore inglese possa farcela per la gara di San Siro.

Nel caso l’infortunio di Smalling non sia smaltito in tempo è molto probabile che Fonseca riproponga la stessa linea difensiva titolare contro il Benevento. Sono attesi aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.