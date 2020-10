Sophie Codegoni rifiuta il contatto fisico | Corteggiatore scacciato malamente a Uomini e Donne

L’esperienza di Sophie Codegoni a Uomini e Donne sembra ancora in alto mare. Al contrario dell’ex compagna di trono, Jessica Antonini, già felicemente fidanzata col corteggiatore che ha scelto, Sophie Codegoni è ben lontana dal colpo di fulmine. Nonostante sia la tronista più desiderata della storia di Uomini e Donne, forse per la sua giovane età, sembra che Sophie stia facendo fatica a stringere un legame forte coi suoi corteggiatori. In particolare, Sophie Codegoni rifiuta il contatto fisico e, perciò, ha cacciato via malamente uno dei suoi nuovi corteggiatori, Alessandro.

Ma procediamo con ordine. Dopo aver eliminato moltissimi corteggiatori, arrivati per un appuntamento al buio, Sophie Codegoni ha selezionato nuovi potenziali corteggiatori, guardando centinaia di video arrivati da tutta Italia. Maria De Filippi ha spiegato che la stessa tronista è stata coinvolta nella scrematura dei corteggiatori, proprio per la grandissima mole di richieste arrivate alla redazione di Uomini e Donne per poterla conoscere.

Sophie Codegoni nega il contatto fisico

Tra i nuovi corteggiatori, selezionati da Sophie, c’era anche Alessandro. La tronista si è sentita subito molto incuriosita dall’esuberanza del corteggiatore toscano e ha voluto metterlo alla prova, portandolo in esterna. Tuttavia, qualcosa è andato storto fin dalle battute iniziali. Alessandro ha voluto fare una sorpresa a Sophie, portandole la colazione a casa. Il corteggiatore si è mostrato subito molto “fisico” nei confronti della tronista e l’ha abbracciata più volte, nonostante lei fosse piuttosto in imbarazzo.

Nello studio di Uomini e Donne, Sophie Codegoni spiega perché rifiuta il contatto fisico e racconta di non aver avuto belle sensazioni da quegli abbracci. La tronista non è scesa in dettagli, per non ferire Alessandro, ma, alla fine, ha deciso di eliminarlo, perché si è sentita soffocata da quegli abbracci “da fidanzato”.

Alessandro fuori dai giochi a Uomini e Donne

La tronista ha specificato di non essere certo una “suora”, tuttavia non gradisce tutti quegli abbracci da parte di un corteggiatore appena conosciuto. Il suo essere “fisica” arriva in un secondo momento, quando si acquisisce più confidenza. Sophie è stata netta nei confronti di Alessandro, il quale, deluso e dispiaciuto, non ha potuto fare altro che accettare la decisione della tronista.

Questa decisione presa da Sophie Codegoni potrà “spaventare” i suoi corteggiatori futuri? La tronista è apparsa piuttosto determinata nell’affermare le sue posizioni e non è certo intimorita dalla possibilità di scontrarsi coi ragazzi che la corteggiano. Cosa le riserverà il futuro a Uomini e Donne?