Ecco i segni femminili più divertenti dello zodiaco

Una donna che sa essere divertente solitamente viene molto contesa dagli amici e conoscenti, oltre che venire corteggiata: essere divertenti in modo intelligente con sarcasmo e ironia è una qualità sempre molto rara. Le donne che rientrano in questa categoria riescono ad esserlo in maniera non sempre analoga ma comunque sempre efficace. Ecco i segni femminili notoriamente più divertenti e ironici:

Scorpione

Un segno famoso per il tipo di, non ama l’umorismo sfacciato, quello evidente e semplice, preferendo agire con l’ironia e sarcasmo, utilizzando battute che solitamente non sono offensive ma piuttosto mirate nonchè profonde. Le donne Scorpione non amano le chiacchiere e le battute inutili, fine a se stesse ma ogni parola viene usata per raggiungere uno scopo preciso.

Capricorno

Non troppo diversa la donna Capricorno che usa il proprio lato sarcastico per manifestare il proprio appoggio o dissenso: non ama il confronto diretto e questo si traduce in questo modo di agire “tra le linee” che si manifesta anche quando opera una critica, solitamente rivolta in modo mai banale ma intelligente, sfruttando la vena sarcastica che da sempre la contraddistingue.

Bilancia

Meno “esasperate” in ambito umoristico rispetto a gran parte dei segni zodiacali, le nate sotto la Bilancia riesce a mettere di buonumore chiunque abbia vicino con poche parole e allo stesso modo riesce a sdrammatizzare una situazione spinosa con poche ma semplici parole, utilizzando solitamente battute molto particolari e sagari che non sempre vengono apprese appieno.

Gemelli

Un profilo da sempre complesso e difficile da interpretare a causa della nota “doppia personalità” che è ancora più evidente nelle donne nate sotto questo segno. Solitamente molto apprezzata in particolar nelle “comitive” più larghe per il suo fare pacato ma allo stesso tempo dalla battuta pronta per sdrammatizzare una situazione, dove spicca particolarmente grazie all’ironia che è mirata e mai banale.