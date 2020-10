Classifica e oroscopo luendì 26 ottobre 2020: Gemelli produttivi, il Toro recupera terreno

Ecco l’oroscopo di lunedì 26 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Lunedì è alle porte. Quali segni cominceranno la settimana con il piede giusto? Ottima partenza per i Gemelli, la Vergine e il Sagittario, mentre l’Ariete e lo Scorpione dovranno tenere il proprio nervosismo sotto controllo. Bel recupero per il Toro. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di lunedì e la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Due stelle. Secondo l’oroscopo di lunedì sarai umorale e irritabile, potresti saltare per un nonnulla. Nelle prossime ore ti converrà evitare ogni discussione e rimandarla a una giornata successiva.

Toro

Quattro stelle. Si preannuncia una giornata molto interessante, specialmente in amore. I rapporti con Pesci, Scorpione e Capricorno andranno a gonfie vele! Cerca soltanto di risparmiare qualche soldo in più.

Gemelli

Cinque stelle. In questa giornata qualcuno potrà fare notevoli progressi con un progetto a cui tiene, chiudere in maniera vantaggiosa un affare importante o ricevere una proposta interessante. Anche l’amore andrà alla grande per chi vorrà mettersi in gioco!

Cancro

Tre stelle. Avrai un bel recupero, soprattutto in amore. I rapporti di lungo corso avranno l’opportunità di testare la propria solidità, mentre i single potranno contare sulla complicità delle stelle per fare nuovi incontri.

Leone

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di lunedì potresti imbatterti in un incontro intrigante, forse con un Ariete o un Gemelli. Nei prossimi giorni dovrai usare molta cautela con i soldi: cerca di risparmiare un po’ di più!

Vergine

Cinque stelle. Stelle bellissime sosterranno ogni tuo progetto, sia in amore che nel lavoro. È tempo di uscire allo scoperto se ti piace una persona e dichiararti a cuore aperto. Novembre sarà un mese ancora più soddisfacente!

Bilancia

Quattro stelle. Sarà un inizio settimana molto efficace. Qualcuno potrà risolvere un problema personale che lo affligge da tempo. L’amore sta tornando in auge, merito dell’imminente arrivo di Venere nel tuo segno.

Scorpione

Due stelle. Dovrai cercare di tenere la tua agitazione sotto controllo, altrimenti rischierai di riversarla nel rapporto di coppia. Sono giornate di nervosismo, ansia: sei preoccupato per te, per un tuo caro o semplicemente di lasci soppraffare dalle notizie negative. Dovresti staccare la spina!

Sagittario

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di lunedì stai ritrovando la forza e la determinazione di sempre. Chi non ha avviato un nuovo progetto, lo farà nelle prossime settimane. I risultati non tarderanno ad arrivare.

Capricorno

Tre stelle. Potrebbero nascere delle dispute nel rapporto di coppia, dovute a un problema oppure a una vecchia ruggine che riemergerà inaspettatamente. Per fortuna il lavoro comincerà a darti qualche riscontro in più.

Acquario

Tre stelle. Sul lavoro potrebbero nascere dei problemi imprevisti oppure dovrai fare i conti cin uno spiacevole ritardo. Cerca di non agitarti troppo e non scaricare il tuo nervosismo sul rapprorto di coppia.

Pesci

Quattro stelle. Avrai un cielo molto generoso, disposto a sostenere ogni tua iniziativa, in amore e sul lavoro. I nuovi progetti avranno l’oppoetunità di decollare, mentre i Pesci single potranno fare nuovi, intriganti incontri. I rapporti di vecchia data avranno qualche piccolo dubbio da risolvere.