Classifica e oroscopo di sabato 31 ottobre 2020: il Toro vola alto, l’Acquario è rammaricato

Ecco l’oroscopo di sabato 31 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Il fine settimana è alle porte. Ottobre è pronto a lasciare il posto al mese di novembre. Quali ultime sorprese riserverà ai segni dello zodiaco? Grattacapi di carattere pratico per l‘Ariete, la Bilancia risalirà la china. Giornata promettente per il Toro e la Vergine. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di sabato e la classifica dei segni.

Ariete

Tre stelle. Secondo l’oroscopo di sabato la giornata sarà abbastanza stimolante, ma tu avrai la testa da tutt’altra parte. C’è un problema, lavorativo o legale, che ti procura una profonda agitazione. Dovrai avere molta prudenza.

Toro

Cinque stelle. La Luna approderà nel segno con una bella dose di energia in dotazione. La settimana di lavoro, però, è stata piuttosto confusa e faticosa e potresti portarti dietro un po’ di stanchezza. Fai attenzione!

Gemelli

Quattro stelle. Il weekend potrebbe cominciare all’insegna dell’amore per molti Gemelli, merito di Venere in aspetto favorevole. Qualcuno potrebbe prendere in considerazione perfino una vecchia fiamma….

Cancro

Tre stelle. Servirà molta cautela, perché le ultime giornate sono state molto pesanti. Se non ti sforzerai di scrollarti di dosso le tensioni provate, rischierai di sciupare il clima di questo fine settimana.

Leone

Due stelle. Secondo l’oroscopo di sabato sarai molto nervoso. Nei giorni scorsi hai dovuto affrontare alcuni problemi di lavoro o di salute e potresti trascinarti l’agitazione per tutto il weekend. Prova a frequentare persone positive!

Vergine

Cinque stelle. La Luna in buon aspetto ti regalerà molta forza e buone intuizioni. Nonostante le difficoltà di questo periodo, tu continui a volare alto, grazie a stelle molto generose!

Bilancia

Quattro stelle. Meriti quattro stelle, perché stai risalendo la china. Nelle prossime ore riuscirai a guardare al domani con più fiducia e speranza di come tu abbia fatto finora. Il fine settimana sarà entusiasmante, ma tu non cadere nella trappola delle polemiche!

Scorpione

Due stelle. Il tuo weekend comincerà decisamente male. Sarai stanco, annoiato e un po’ giù di corda. C’è chi faticherà a gestire il proprio nervosismo o forse desidererà soltanto trovarsi altrove!

Sagittario

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di sabato finalmente potrai lasciare indietro le difficoltà vissute in amore e cominciare una fase migliore. D’ora in poi le relazioni miglioreranno di gran lunga, ma tu dovrai cercare di essere onesto il più possibile!

Capricorno

Quattro stelle. Si preannuncia un sabato molto piacevole e tu ritroverai la voglia di metterti in gioco e di raggiungere i traguardi che ti sei prefissato. Finalmente sarai capace di scrollarti di dosso tutte le tensioni.

Acquario

Due stelle. Sarà una giornata decisamente no. Potresti sentirti affaticato o scoraggiato. Ci sarà chi non riuscirà a perdonarsi per un errore commesso di recente e continuerà a rimuginarci sopra.

Pesci

Tre stelle. Venere a favore riaccenderà la scintilla nella coppia! Chi ha vissuto un periodo conflittuale, potrà contare sulla complicità del pianeta per tentare una riappacificazione con il partner nelle prossime giornate.