“Le bacche di gogj fanno male!” Ecco cosa può accadere

Le bacche di goji sono conosciute in tutto il mondo perchè ricche di proprietà nutrizionali di importante valore e, soprattutto, ricche di antiossidanti naturali che le rendono un aiuto prezioso nel contrastare la lotta ai radicali liberi. Se qualcuno quindi vi dice che le bacche di Goji fanno male, sappiate che sta mentendo o è ignorante nei confronti di questo argomento.

Queste piccole bacche, infatti, ci aiutano a proteggere la nostra pelle e i tessuti del nostro organismo e contribuiscono a rafforzare il sistema immunitario prevenendo svariate malattie.

Insieme a more, ai mirtilli e ai lamponi, le bacche di Goji rientrano tra le bacche della salute.

Benefici delle bacche di Goji

Sono ricche di antiossidanti naturali Aiutano a contrastare i radicali liberi Aiutano a prevenire i tumori Abbassano il colesterolo Hanno proprietà antinfiammatorie Sono ricche di acidi grassi essenziali Sono benefiche per la salute degli occhi Sono una fonte di vitamina C (bacche fresche) Favoriscono il metabolismo Aiutano a migliorare la qualità del sonno Regolano gli zuccheri nel sangue Aiutano a dimagrire Stimolano la perdita di peso Riducono la cellulite Supportano il sistema immunitario

Quante bacche di Goji si possono mangiare al giorno?

Per beneficiare delle proprietà delle bacche di Goji si consiglia di mangiarne 10-20 grammi corrispondenti a 1-2 cucchiaini.

Valori nutrizionali

I seguenti valori nutrizionali corrispondono a 100 grammi di bacche di goji essiccate.

Grassi totali 1,79 g

Colesterolo 0 mg

Sodio 192 mg

Potassio 50 mg

Carboidrati totali 69,21 g

Fibre 4,8 g

Zuccheri 54,62 g

Proteine 14,07 g

Vitamina A 0%

Vitamina C 0%

Ferro 17%

Calcio 4%

Bacche di goji fresche

Le bacche di Goji possono essere consumate anche fresca. In questo caso una porzione da 30 grammi di bacche di goji fresche apporta 110 calorie, 2 grammi di fibre alimentari, 22 grammi di carboidrati di cui 16 grammi di zuccheri. Il 6% della vitamina A e il 2% della vitamina C rispetto alle dosi giornaliere raccomandate. Il contenuto di vitamina A rende le bacche di goji un alimento utile per prevenire l’invecchiamento.

Controindicazioni

È importante, inoltre, informarsi su quali possono essere le controindicazioni e gli effetti collaterali dovuti all’assunzione delle bacche di Goji per avere la certezza che non siano dannosi per il nostro stato di salute. Infatti, solo perché un prodotto è naturale, non significa che sia innocuo per l’organismo.

In particolar modo, devono fare attenzione gli individui soggetti a manifestazioni allergiche dovute alle piante Solonacee. Infatti, le bacche di Goji appartengono alla stessa famiglia dei pomodori, dei peperoni e delle melanzane. Se questi alimenti vi causano qualche problema, è probabile che lo faranno anche le bacche di Goji. Attenzione anche se soffrite di ipertensione e prendete farmaci che potrebbero interferire con le bacche di Goji

Questo articolo ha uno scopo prettamente informativo, se avete intenzione di consumare bacche di Goji potete farlo innanzitutto per il loro sapore particolare che può arricchire le vostre pietanze, poi per sfruttarne le proprietà benefiche e infine per perdere peso, perchè sì le bacche di Goji facilitano anche il processo di dimagrimento. Tuttavia, prima di consumarle è meglio consultare sempre il proprio medico o nutrizionista di fiducia, specialmente se si intende consumare le bacche di Goji sotto forma di integratori alimentari.