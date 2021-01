Anticipazioni Una vita, 2 gennaio: nozze in arrivo?

Le anticipazioni di Una vita del 2 gennaio 2021 sembrano parlarci di un possibile matrimonio in arrivo. Emilio è deciso a fare il grande passo con Cinta e chiederà la sua mano: il fidanzamento sarà ufficiale e possiamo solo sperare nei fiori d’arancio.

Le anticipazioni di Una vita non ci tranquillizzano su altri fronti, ovvero sulla prigionia di Marcia. Felipe è deciso a proteggere la sua amata e tutte le altre ragazze finite nel mirino di Andrade. Per questo sceglierà di fare la sua mossa, nel tentativo di evitare il peggio.

Anticipazioni Una vita, 2 gennaio 2021

Sono ben quattro le puntate di Una vita che verranno trasmesse su Canale 5 nel pomeriggio di oggi, a partire dalle 14:03 circa e fino alle 16:05. Dopo lo stop dovuto alle festività natalizie, la soap spagnola riprende la sua corsa e ritorna a dirci qualcosa di più sugli abitanti di Acacias. Come abbiamo visto nelle anticipazioni del 2021, al centro della scena di saranno di nuovo Felipe e Marcia. L’avvocato ha scoperto infatti che la fidanzata è finita nelle grinfie di Andrade, un uomo pericoloso e disposto a tutto. L’avvocato ha scelto infatti di vendere i gioielli della sua amata Celia pur di salvare Marcia. Lo scambio però verrà fermato in qualche modo da una donna misteriosa, che tramite una telefonata avviserà Andrade di essere in possesso di particolari informazioni sull’avvocato. L’uomo quindi cambierà idea e chiederà ancora più denaro a Felipe, che finirà per accettare il compromesso.

Le anticipazioni di Una vita ci parlano anche di Emilio. Il ragazzo è riuscito finalmente a liberarsi dal giogo di Ledesma e ora può concedersi l’amore di Cinta. Non esiterà infatti a chiedere la sua mano, anche se la situazione gli crea non poco nervosismo. La ragazza di contro non sa nulla della sorpresa e teme invece che il fidanzato abbia deciso di prendere le distanze da lei. Al tempo stesso, Cinta ha in ballo la sua carriera nel mondo della musica: assieme a Camino, chiederà il permesso allamadre di partecipare al provino delle Produzioni Carchano.