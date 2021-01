Alessano, piccolo comune in provincia di Lecce, è al centro di un focolaio di Covid-19. La notizia nella provincia salentina è ormai nota da qualche ora, ma stanno aumentando le restrizioni decise dal sindaco Francesca Torsello per limitare la catena dei contagi. Purtroppo sembra che ci siano almeno due direttrici del contagio dovute a comportamenti scorretti: la prima è quella di una parrucchiera a domicilio che ora si trova in gravi condizioni all’ospedale di Lecce, e la seconda è quella dei cori parrocchiali che non si sarebbero fermati nonostante le restrizioni.

Covid, focolaio ad Alessano. Tutto chiuso per una settimana

Comportamenti scorretti, come detto, che hanno portato la piccola comunità a dover affrontare almeno una settimana in quella che è a tutti gli effetti una zona rossa completa. Con le ultime due ordinanze, infatti, il sindaco Torselli ha sospeso il mercato settimanale e chiuso scuole ed uffici comunali. Gli studenti vedranno quindi rinviato il rientro a dopo l’avvenuta sanificazione, mentre gli sportelli comunali resteranno fermi. Decisioni complesse che di fatto fermano le attività sociali e istituzionali del piccolo paese, dove la situazione epidemiologica sembra però fuori controllo. Il sindaco ha inoltre disposto l’invio degli agenti della municipale a casa dei positivi sia per ragioni di controllo che di aiuto, con l’amministrazione che si è detta pronta a farsi carico di eventuali bisogni di natura primaria dei cittadini. All’ultimo bollettino noto, erano emersi 21 positivi in una settimana con 51 persone obbligate alla quarantena perché in contatto con i suddetti.