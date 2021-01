Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 18 gennaio 2021: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 18 gennaio 2021. Mentre sta per finire il weekend, una nuova settimana è già alle porte. Comincerà con il piede giusto? L’Ariete avrà una bella carica, mentre il Toro si sentirà molto affaticato. È tempo per i Gemelli di mettersi in gioco, il Cancro sarà colto da un leggero calo fisico. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani rivolto ai primi 4 segni dello zodiaco. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicati a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 18 gennaio 2021: Ariete

Domani la settimana inizierà con una bella carica fornita dalla Luna nel segno. Anche gli Ariete più scoraggiati, cominceranno ad avvertire avvisaglie di un futuro migliore. Entro il 15 febbraio arriveranno soluzioni e risposte importanti. Qualcuno avvierà una nuova collaborazione, qualcun altro avrà sviluppi interessanti circa una faccenda pratica. In amore, purtroppo, da giorni manca energia.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 18 gennaio 2021: Toro

Domani sarai davvero molto stanco. Da qui fino a metà febbraio ti converrà usare la assoluta cautela, per non aggravare la tua condizione. Da giorni stai affrontando problemi di ogni genere: personali, fisici, lavorativi o economici. C’è chi ha un impiego part-time e con la mente è già proiettato al futuro, quando il contratto si concluderà. Ti servirà molta pazienza.

Oroscopo domani lunedì 18 gennaio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani comincerà un periodo particolarmente promettente. Non dovresti sprecarlo, restandotene con le mani in mano. Dovresti, al contrario, metterti in gioco. Entro metà febbraio qualcosa di bello potrebbe accadere: un’idea vincente, un evento positivo. Qualcuno potrebbe perfino innamorarsi. Insomma, le stelle promettono grandi cose, ma tu dovrai fare la tua parte e buttarti! Dovrai iniziare a lavorare per realizzare ciò che desideri.

Previsioni domani lunedì 18 gennaio 2021: Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la giornata partirà con il piede giusto, ma si concluderà piuttosto fiaccamente. Verso sera sarai colto da un leggero calo fisico che, in genere, si traduce in mal di stomaco o problemi di digestione. Questo perché tu sei un segno che somatizza parecchio le tensioni e negli ultimi giorni hai molte difficoltà in amore! Impegnati per riportare l’armonia nella coppia e nella tua vita.