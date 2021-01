La Pupa e il Secchione e viceversa: cast, chi sono le pupe e i pupi? Chi sono i secchioni e le secchione? – FOTO

La Pupa e il Secchione torna questa sera, giovedì 21 gennaio, in onda su Italia Uno con una edizione. Sono previste sei puntate in programma tutti i giovedì su Italia Uno. Lo show è a metà tra un game ed un reality e vede al timone Andrea Pucci affiancato dalla pupa Francesca Cipriani.

Lo scopo del programma è quello di creare un’interazione tra le pupe ed i secchioni e viceversa. Si confrontano tra loro due mondi agli antipodi e sta al comico milanese mantenere il divertimento e creare il confronto.

In totale sono previste otto coppie: cinque coppie composta da una pupa ed un secchione e tre viceversa. In una villa in cui vivranno isolati ogni coppia dovrà ‘scambiare il proprio sapere’, nel senso che i secchioni dovranno diventare più pupi e le pupe più secchione.

Ogni settimana le coppie faranno delle prove e delle sfide chi riuscirà a vincere si aggiudicherà il montepremi finale di 20 mila euro.

Vediamo il cast di questa edizione:

Le pupe:

– Jessica Bucci, 25 anni originaria di Avezzano (L’Aquila) ma vive a Torino. È commessa e modella e si definisce parecchio vanitosa;

– Laura Antonelli, 19 anni di Pomezia (Roma), è influencer e beauty queen. Come principe azzurro sogna un calciatore: bello, generoso e “meglio se ricco”;

– Linda Taddei, 20 anni di Ferrara, seconda classificata Miss Universo Italia 2019, non ha mai letto un libro in vita sua;

– Miryea Stabile, 22 anni, di Brescia è ballerina e influecer. Ama il rosa, farsi i codini e vestirsi di paillettes;

– Stephanie Bellarte, 19 anni di Pavia, è modella indossatrice. Appassionata di moda, la sua camera sembra una boutique.

I pupi:

– Gianluca Tornese, 28 anni di Napoli, è imprenditore, influencer, modello ed ex volto di ‘Uomini e donne’;

– Matteo Diamante, 31 anni di Genova, è organizzatore di eventi, già visto a ‘Ex on the Beach Italia 2020’;

– Mattia Garufi, 24 anni di Milano, è modello e pr, già visto a ‘Ex on the Beach Italia 2020’.

I secchioni:

– Alberto Bartozzi, 29 anni di Senigallia (Ancona), è esperto di logica;

– Alessio Guidi, 20 anni di Prato, è studente di marketing;

– Andrea De Santis, 23 anni di Castrovillari (Cosenza), è studioso di storia;

– Luca Marini, 20 anni di Bondeno (Ferrara), è ingegnere e ballerino;

– Matteo Pisano, 24 anni di Dego (Savona), è ricercatore di fisica.

Le secchione:

– Giulia Orazi, 27 anni di Perugia, è veterinaria;

– Sara Hafdaoui, 24 anni di Roma, è specializzanda in medicina;

– Silvia Gandini, 28 anni di Varese, è laureata in Scienze motorie.