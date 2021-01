Dina De Bufalo: età, fidanzato, carriera, Amici – Tutto su di lei – FOTO

Diana Del Bufalo è un’ attrice italiana molto nota al grande pubblico. Questa sera, venerdì 22 gennaio, la vedremo protagonista della prima serata di Canale Cinque nel film 10 giorni senza mamma con protagonisti oltre lei anche: Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli e tanti altri.

Diana Del Bufalo nasce a Roma l’ 8 febbraio 1990, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Ha trenta anni ed è alta un metro e 77 centimetri.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia nel 2010 con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ove partecipa come cantante. In seguito alla sua eliminazione scoppia una polemica da parte di Platinette che si spoglia in diretta.

Successivamente inizia la sua carriera da attrice, nel 2011 partecipa al fil Matrimonio a Parigi al fianco di Massimo Boldi. Poi inizia anche la sua carriera da conduttrice, conduce nel 2015 Colorado su Italia Uno affianco a Paolo Ruffini.

Inizia poi per lei un periodo super grazie ai social, Diana pubblica delle canzoni divertenti sul suo profilo Instagram e riscuote un successo enorme. Inizia poi man mano ad ottenere sempre più successo, la vediamo come protagonista di Che Dio ci aiuti dalla quarta stagione in poi. Poi altri ruoli al cinema ed anche come conduttrice.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Diana Del Bufalo è stata sentimentalmente legata dal 2015 al 2019 a Francesco Arpino. Poi è stata qualche mese con Paolo Ruffini ed infine ha recentemente chiuso con Edoardo Tavassi. Al momento è single.