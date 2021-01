Oroscopo e classifica di domani, 24 gennaio 2021: domenica briosa per l’Ariete e i Gemelli

Ecco l’oroscopo e classifica di domani 24 gennaio 2021. I giorni sono scivolati via velocemente e in un soffio siamo già a domenica. Quali ultimi colpi di scena avranno in serbo gli astri per i segni dello zodiaco? Il Toro sarà preoccupato, mentre la Bilancia avrà bisogno di amore. Occorrerà calma e prudenza al Sagittario, i Pesci desidereranno starsene per i fatti loro. Vuoi saperne di più? Leggi il seguente oroscopo di domani e scopri la classifica di segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani la Luna transiterà ancora in un punto del cielo molto favorevole. Il pianeta non lesinerà brio e motivazione. Chi da giorni sta lavorando su qualcosa, un piccolo progetto potrà aspettarsi qualche bella soddisfazione. 4 stelle.

Toro

Ti trascinando da settimane alcune preoccupazioni riguardo il tuo futuro, il lavoro e i soldi. Negli ultimi tempi non stai ricevendo le conferme o le garanzie di cui invece avresti forte bisogno. E questo fatto ti leva tranquillità. Un Ariete potrebbe darti una grande mano. 2 stelle.

Gemelli

La Luna sarà ancora nel tuo spazio zodiacale e nelle prossime settimane Venere diventerà attiva. Stai risalendo la china in vista di febbraio, un mese in cui sarai grande protagonista! Lavora con fiducia su nuovi progetti, perché la prossima primavera ti saprà sorprendere! 5 stelle.

Cancro

Come indica l’oroscopo di domani sarai piuttosto combattuto. Non avere più Saturno in aspetto contrario è uno sprone a guardare avanti con più ottimismo, eppure intorno a te potrebbe esserci chi cercherà di riportarti indietro, nel passato. Dovresti liberarti di queste zavorre e rivolgerti al futuro. 3 stelle.

Leone

Approfitta di questa Luna giocosa e regalati una giornata di dolce far niente, coccolati e distraiti, ne hai un gran bisogno! Le ultime giornate sono state particolarmente faticose e, se non farai attenzione, anche le prossime potrebbero provocarti nuove tensioni, anche in amore. 3 stelle.

Vergine

Sarà una domenica da dedicare al riposo, al relax e alla cura di te stesso. Ritaglia uno spazio per un’attività che ti rilassi, per un progetto che ti appassiona e da tempo rimandi. Chi avrà a che fare con un Pesci o un Gemelli dovrà evitare le discussioni! 3 stelle.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di domani, con una bellissima Luna, sarà possibile recuperare l’amore che ti è mancato negli ultimi tempi. Ormai le cose sono cambiate e molto presto potrai ottenere un’offerta, una risposta o quell’opportunità che aspetti da un po’. 4 stelle.

Scorpione

Dovrai sforzarti di contenere la profonda inquietudine che ti tormenta da tempo. In questo momento sei molto preoccupato per il tuo futuro e fatichi a trattenere la tua frustrazione, l’insofferenza. Fai attenzione a non riversarla in amore o in famiglia! 2 stelle.

Sagittario

La Luna sarà in opposizione: come effetto potresti incappare in un contrattempo irritante, un ritardo o rallentamento, non causato da te. Qualcuno potrebbe vivere un momento di disagio con un amico o un conoscente. Per questa giornata ti servirà molta prudenza. Per fortuna, Mercurio, Giove e Saturno a favore mitigheranno gli spiacevoli effetti lunari. 3 stelle.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di domani sarà una giornata un po’ agitata. Ti sveglierai nervoso, anche se le cose non ti stanno andando male. In questo periodo sei molto determinato e motivato nel lavoro, ma forse sarà necessario un chiarimento con qualcuno, forse un collaboratore. 4 stelle.

Acquario

Con la Luna in ottima posizione, Mercurio, Giove e Saturno nel tuo segno sarà la giornata perfetta per gettare fondamenta solide per il tuo futuro. Essere supportato da un cielo importante comporterà impegno e responsabilità. Dovrai tirare fuori coraggio e metterti in gioco. 5 stelle.

Pesci

Nelle prossime ore potresti sentirti piuttosto pensieroso, scostante o addirittura malinconica. Sarà meglio fare ben poco in questa giornata e assecondare il tuo bisogno di startene per i fatti tuoi a smaltire dubbi e delusioni. 2 stelle.