Oroscopo e classifica di domani venerdì 19 febbraio 2021. La settimana sta quasi per finire ed eccoci già alle porte in un nuovo weekend. Quali sorprese avranno in serbo gli astri per i segni dello zodiaco? Il Sole comincerà un nuovo transito che lo porterà nel segno dei Pesci, mentre la Luna raggiungerà i Gemelli. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di domani e la relativa classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani il nuovo passaggio lunare ti comporterà un leggero calo fisico. Non sarà così, visto che potrai contare su una Luna in sestile e su Mercurio, Venere e Giove in aspetto favorevole. Nelle prossime ore potresti fare nuovi incontri, vivere eventi piacevoli, ricevere una buona notizia. Ti aspetta un weekend all’insegna del divertimento e dell’amore. 4 stelle.

Toro

Domani venerdì 19 febbraio 2021 sarà una giornata abbastanza proficua sul lavoro. Al mattino potrai contare ancora sulla presenza della Luna nel tuo segno. Il pianeta poi si sposterà nel cielo dei Gemelli: il nuovo passaggio ti aiuterà a fare fronte ad alcune difficoltà economiche. Purtroppo, però, i pianeti piazzati in Acquario continueranno a darti problemi in amore, sul lavoro e con i soldi. Servirà molta prudenza per evitare discussioni. 3 stelle.

Gemelli

Si preannuncia un fine settimana eclatante: la Luna approderà nel tuo cielo e ti porterà vitalità, fortuna, momenti piacevoli in amore e in famiglia. Stai vivendo un momento particolarmente favorevole e non dovrai sprecarlo, rimanendo bloccato o sfiduciato. Se hai un’idea in mente, dovresti provare a realizzarla. Nei prossimi giorni potresti alleggerirti di un peso che ti affligge da tempo. Facilitati i nuovi incontri. 5 stelle.

Cancro

Come indica l’oroscopo di domani sarà una giornata valida per il lavoro, un po’ meno per i sentimenti. Stai vivendo una fase di transizione: da un periodo molto cupo stai andando incontro a un periodo decisamente più felice. Non dovrai tormentarti con timori o insicurezze ingiustificate. A poco a poco le stelle cambieranno in meglio. Già dalle prossime ore il Sole arriverà nel cielo dell’amico Pesci: questo passaggio ti regalerà più ottimismo. 3 stelle.

Leone

Domani finalmente ti libererai dell’opposizione del Sole: davvero un’ottima notizia. Finalmente ritroverai più serenità rispetto al passato. Inoltre verso sera la Luna raggiungerà in magnifica posizione: ti converrà puntare su sabato e domenica per organizzare un appuntamento, un incontro o chiarimento importante. In amore dovrai metterci tutta la pazienza che avrai, soprattutto se il tuo rapporto è in crisi da un po’. 3 stelle.

Vergine

Si prospetta un weekend molto complicato, con la Luna in dissonanza. Dovrai fare particolare attenzione all’amore, perché negli ultimi tempi ci sono molte complicazioni. Forse sono nate delle incomprensioni oppure di recente sei stato troppo assorbito dal lavoro e hai finito per trascurare il partner e i tuoi affetti. Per fortuna sul lavoro ti aspettano belle soddisfazioni. 3 stelle.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di domani sarà il preludio di un fine settimana decisamente pimpante. Non potrebbe essere altrimenti, visto che avrai una bellissima Luna nel segno dei Gemelli, Venere, Mercurio e Giove in Acquario. Buone notizie, incontri piacevoli o affari che andranno a buon fine, insomma potrai aspettarti qualcosa di bello. La signora bianca nel segno dei Gemelli ti incoraggerà a fare programmi divertenti, a uscire e fare amicizia. 5 stelle.

Scorpione

Non sarà un weekend facilissimo. Se domani mattina la Luna sarà ancora in opposizione, dal pomeriggio in poi entrerà nel segno dei Gemelli. Da qual punto del cielo potrebbe causarti confusione, tensione nervosa o distrazione. Portare avanti i tuoi progetti non sarà uno scherzo! Marte, sempre in aspetto opposto, potrebbe crearti nuovi acciacchi fisici o un po’ di stanchezza. Per fortuna, il Sole raggiungerà una posizione favorevole tu riuscirai ad affrontare i problemi con un po’ più di tranquillità. 3 stelle.

Sagittario

Non sarà un fine settimana dei migliori. Il Sole in Pesci diventerà contrario e la Luna raggiungerà una posizione opposta: preparati a vivere qualche piccolo intoppo, forse un ritardo, a sentirti nervoso o piuttosto confuso mentalmente. Avrai comunque Venere, Mercurio e Giove in buon aspetto, per cui non dovrai restare fermo. Ti converrà, in ogni caso, evitare i passi azzardati e valutare con attenzione ogni tua scelta. 3 stelle.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di domani sarà una giornata molto promettente. Durante al mattino sarai particolarmente concreto e pratico sul lavoro, merito della Luna ancora nel segno del Toro. Il Sole in Pesci ti restituirà il buonumore che ti è mancato negli ultimi giorni. Chi in passato ha saputo lavorare bene, d’ora in avanti riuscirà a ottenere risultati importanti a livello professionale. In amore, invece, dovrai impegnarti un po’ di più. 4 stelle.

Acquario

Ti aspetta un weekend coi fiocchi. Ogni aspetto della tua vita potrà regalarti delle sorprese. Nei prossimi giorni potresti ottenere dei guadagni inaspettati. La Luna in Gemelli, in serata, renderà il fine settimana divertente e leggero. Se al mattino potresti incorrere in piccoli dissapori o contrattempi, dalle ore pomeridiane in poi sarà un’escalation di emozioni positive. 4 stelle.

Pesci

L’ingresso del Sole nel tuo cielo sarà il primo segnale che qualcosa sta per cambiare nella tua vita. A fine mese anche Venere arriverà e ti consentirà di riportare il sereno nella vita di coppia. Verso sera, però, il transito della Luna in Gemelli potrebbe provocarti un po’ di malumore, forse dei momenti di nostalgia. Cerca di contrastare la malinconia, perché molto presto le cose prenderanno una piega migliore! 3 stelle.