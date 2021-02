Olivia Ghezzi, tutto su di lei: età, figli e marito

Olivia Ghezzi è la stilista di Detto Fatto ma è anche una delle più importanti fashion designer d’Italia. Dalle sue mani sono infatti nati dei pezzi di stoffa incredibili ed ha creato abiti di lusso grazie alla sua fantasia. E’ uno degli ospiti fissi di Detto Fatto, il programma che va in onda ogni giorno su Rai 2 condotto da Bianca Guaccero.

Ma andiamo a vedere più da vicino chi è Olivia Ghezzi. E’ nata nel 1983 a Milano per la precisione l’8 Marzo. Il suo segno zodiacale è Pesci e sin da quando era bambina ha lavorato nel campo della moda tra manichini e stoffe. Grazie a sua madre, Miki Moellhausen, ha gestito un importante atelier di moda a Brera, in Lombardia.

Inoltre andava sempre con lei a Parigi per tutte le varie mostre ed i vari convegni proprio sull’argomento. Questo è stato uno dei punti cruciali della sua crescita in ambito di moda. “Quando lei andava a Parigi per la scelta dei tessuti e degli accessori, mi portava con sé. In questi viaggi alla ricerca di nuove idee, io esprimevo sempre il mio parere e, quasi per gioco, orientavo le sue scelte. E’ stato allora che mi sono accorta di avere un fiuto innato per le nuove tendenze”.

Olivia Ghezzi è sposata con Giampaolo Gambi, uno dei co-conduttori di Detto Fatto e l’amore è scoccato proprio sul set della trasmissione.