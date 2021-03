Stasera in tv 18 Marzo 2021: Giornal.it vi offre la programmazione completa della serata televisiva di oggi. Tutti i programmi in chiaro dei canali Rai e Mediaset che, lo ricordiamo, da qualche tempo hanno ampliato la propria offerta grazie al digitale terrestre e all’arrivo di nuovi canali spesso interamente dedicati ad una o più tematiche. Da oggi Giornal.it vi dirà ogni sera cosa fa Stasera in Tv: una guida e un elenco sempre aggiornate dei programmi in onda oggi 18 Marzo 2021.

Stasera in tv 18 Marzo 2021: programmi e film Rai e Mediaset

Giovedì 18 Marzo 2021 vede in onda il film in prima visione tv Carosello Carosone su Rai 1. Appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio con la Diretta Goal Europa League in onda stasera su Tv8: quattro partite in contemporanea da seguire con passione, con tutti i goal in diretta. Ampia scelta, invece, per i cinefili. Di seguito la programmazione per la prima serata: ecco cosa fa stasera in tv!

Rai 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Film: Carosello Carosone

23:30 – Porta a Porta

Rai 2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Anni 20

23:30 – Io sono…Italia

23:40 – Bangla

Rai 3

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Film: The Wife – Vivere nell’ombra

23:05 – Pandemic: il mondo ai tempi del COVID

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

20:30 – Stasera Italia

21:20 – Dritto e Rovesco

00:47 – Film: Harvey

Canale 5

20:40 – Striscia la Notizia – la voce dell’insofferenza

21:20 – L’isola dei famosi

01:00 – Tg5 Notte

Italia 1

19:30 – C.S.I. Miami

21:20 – Film: Giustizia Privata

23:40 – Film: Breaking in

La 7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazza Pulita

Tv8

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 14 Prima TV

20:30 – UEFA Europa League Prepartita – Ottavi Ritorno Live

21:00 – Diretta Gol Europa League Ottavi Ritorno Live

23:00 – UEFA Europa League Postpartita – Ottavi Ritorno Live

Nove

20:20 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV

21:35 – Cambio moglie – 1^TV

22:55 – Cambio moglie

00:10 – Naked Attraction Italia – 1^TV

Rai 4

19:45 – Criminal Minds ep.11

20:34 – Criminal Minds ep.12

21:23 – Criminal Minds XIV ep.4

22:04 – Criminal Minds XIV ep.5

22:47 – Criminal Minds XIV ep.6

Rai 5

21:16 – SC4 Pappano – Rana

22:34 – Balletto – Skid

23:18 – La divina commedia. Vespri danteschi – Paradiso X, XI, XII.

Rai Premium

20:20 – Don Matteo 6 – Crisi sentimentale ep.20

21:20 – Re di Cuori – Sotto ricatto ep.4

22:10 – Re di Cuori – L’ eroe di casa ep.5

Rai Movie

19:50 – Stanlio e Ollio – Teste dure

21:10 – Film: Under Suspicion

23:05 – Film: Copycat – omicidi in serie

La7d

20:40 – La cucina di Sonia

21:35 – Eden – Un pianeta da salvare

00:35 – I Kennedy

Cielo

20:45 – Affari di famiglia Pesce d’aprile

21:15 – Film: Cose nostre – Malavita

23:15 – Film: Lo stallone italiano

Discovery RealTime

20:25 – Cortesie per gli ospiti

21:25 – Vite al limite – Samantha

23:15 – La clinica della pelle – 1^TV

Iris

20:05 – Walker Texas Ranger

21:00 – Film: Ancora vivo

23:13 – Film: Cellular

Cine34

19:12 – A cena con… Cose dell’altro mondo

21:00 – Film: Delitto al ristorante cinese

23:35 – Film: Squadra antiscippo

Paramount Pictures

20:45 – Strega per Amore

21:15 – Film: Una Teenager alla Casa Bianca

23:10 – Il Buongiorno del Mattino

La5

19:45 – Uomini e donne

21:10 – Film: Oltre l’oceano

23:15 – Film: Un’ottima annata

Mediaset 20

20:15 – The big bang theory

21:04 – Film – Last Vegas

23:35 – Higlights Champions League

23:59 – Film: Constantine