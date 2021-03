Nella vita bisogna stare molto attenti alle persone di cui ci circondiamo poiché, se non abbiamo tanto intuito, possiamo trovarci intorno quelle sbagliate, che sembrano nostre amiche ma al minimo screzio sono pronte a farcela pagare arrivando persino a perseguitarci con intenti malevoli. Insomma bisogna sempre guardarsi dalle cattive compagnie. Questo tratto dell’io più profondo è definito dalle stelle alla nascita di un individuo e in particolare dalle posizioni di Urano e Marte in determinati segni. Può aiutarci a capire meglio tutto l’oroscopo: i segni zodiacali più pericolosi, ecco chi sono.

L’Ariete

Tra i segni zodiacali più pericolosi c’è l’Ariete. La totale mancanza di empatia caratteristica degli appartenenti a questo segno astrale ne fa un pericolo sul fronte dell’amicizia in modo particolare. Mai confidarsi dei propri problemi con un Ariete, mai apparire debole, timido. L’Ariete ne approfitterà per deriderci, spiattellare i nostri guai in giro, fare di tutto per screditarci. Purtroppo determinate configurazioni zodiacali rendono questo segno di fuoco molto pericoloso per quanto riguarda il suo inserimento in ambito sociale.

I Gemelli

Tra i segni più pericolosi dell’oroscopo ci sono anche i Gemelli. Ciò che dobbiamo guardare in questo caso è la doppiezza del segno, le due facce della stessa medaglia. Se al primo impatto un appartenente al segno zodiacale dei Gemelli può sembrare la persona più empatica e socievole del mondo, interessata agli altri e ai loro problemi, ciò sarà soltanto quello che egli mostrerà in una fase di conoscenza iniziale. La vera natura del segno dei Gemelli è disinteressata al prossimo ma lo appare solo per vanto personale. Come per il segno dell’Ariete anche se meno marcato, il tratto dominante del segno zodiacale dei Gemelli è l’assenza di empatia quindi l’incapacità di mettersi nei panni degli anni, per cui ne deriva la potenziale pericolosità.

Lo Scorpione

Un altro segno pericoloso anzi, forse il più pericoloso di tutti, è quello dello Scorpione. Le combinazioni zodiacali che si verificano nel periodo compreso tra il 23 ottobre e il 22 novembre purtroppo conferisco tratti e caratteristiche nebulose a questo segno. Qui non parliamo più di pericolosità meramente come quella di avere un falso amico, cosa che comunque è vera per lo Scorpione, ma il campo si estende su territori ulteriormente e gravemente negativi. Fare un piccolo torto a uno Scorpione significa essere perseguitati a a vita dagli appartenenti al segno, che arriveranno ad architettare piano contorti per farcela pagare, fino a meditare gesti violenti.