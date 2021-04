Via Crucis: testo della stazione 1 – La prima stazione

Via Crucis, Stazione 1 – Come ogni anno proponiamo il testo della Via Crucis che si tiene a Roma e che sarà trasmessa in mondovisione sia su Rai 1 che su TV2000. La manifestazione religiosa si svolge sul sagrato della Basilica di San Pietro ed è presieduta da Papa Francesco.

Via Crucis – Testo prima stazione

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

Croce Amen.

I Stazione

Cristo è condannato a morte.

Egli volentieri si sottomise a tale ingiusta sentenza, per assolvere noi da una sentenza di dannazione eterna.

Ant. Dissero gli empi fra loro sragionando: tendiamo insidie al giusto, che si oppone alle nostre azioni: proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama sé stesso Figlio del Signore; vediamo se le sue parole sono vere. Se infatti il giusto è figlio di Dio, Egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari: condanniamolo a una morte infamante (Sap, 2).

Signore, pietà.

Cristo, pietà.

Signore, pietà.

Padre nostro…

Ave Maria…

V/. Egli non ha risparmiato il proprio Figlio.

R/. Ma lo ha consegnato per tutti noi.

V/. Maltrattato, si lasciò umiliare.

R/. E non aprì la sua bocca.

V/. Signore, ascolta la mia preghiera.

R/. E il mio grido giunga a te.

Preghiamo.

Signore Gesù Cristo, che dal seno del Padre sei disceso dal cielo alla terra, e hai effuso il tuo Sangue prezioso in remissione dei nostri peccati, ti suppli­chiamo umilmente che nel giorno del giudizio possiamo ascoltare presso la tua destra: venite, o benedetti. Tu che sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Croce Amen.

V/. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale.

R/. Abbi pietà di noi.

V/. Benediciamo il Signore

R/. Rendiamo grazie a Dio.

V/. Possano le anime dei fedeli defunti riposare in pace per la misericordia di Dio.

R/. Amen.

Via Crucis – Testo

Il testo della Via Crucis è disponibile qui sotto per tutte le dodici stazioni. Potete trovare ogni testo cliccando sui vari link che inseriamo qui di seguito.