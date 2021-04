Rosa Di Grazia, chi è: età, segno zodiacale, genitori, fidanzato, Instagram

Rosa Di Grazia è una giovane ballerina italiana. È stata tra i concorrenti dell’edizione ancora in corso di Amici di Maria De Filippi ed è tra gli ospiti di oggi di Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin e in onda su Canale 5 dalle 17. Scopriamo insieme qualcosa in più su di lei.

Chi è Rosa Di Grazia

Rosa Di Grazia è nata il 30 Giugno del 2000, e ha quindi 20 anni oggi: ne compirà 21 il prossimo mese di Giugno. La sua data di nascita la fa essere del segno zodiacale dei Gemelli.

Rosa Di Grazia: fidanzato, genitori

Rosa Di Grazia ha trovato l’amore all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi: è infatti l’attuale compagna dell’altro concorrente Deddy, cantante della squadra di Ruby Zerbi, con il quale si è dovuta sfidare per la salvezza due settimane fa, in uno scontro strappalacrime. Di recente la ragazza ha anche rivelato che ai suoi genitori il ragazzo piace molto: ne ha parlato in una diretta su Instagram con i propri followers.

Rosa Di Grazia: Instagram

Rosa Di Grazia ha un account Instagram ufficiale ma non verificato seguito al momento da circa 440mila followers e con circa 100 post. La giovane ballerina pubblica soprattutto foto in scena e di shooting fotografici, ma di recente ha dichiarato che attraverso Instagram ha ricevuto pesanti minacce in seguito alle valutazioni contrastanti delle sue abilità.