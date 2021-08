Oroscopo Paolo Fox domani, giovedì 19 agosto 2021: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 19 agosto 2021. Siamo arrivati al giro di boa anche questa settimana. La prima metà è passata in un soffio e molto presto arriverà un nuovo weekend. Per il momento, scopriamo cosa riserveranno gli astri nelle prossime ore a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Se sei incuriosito, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 19 agosto 2021: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti cercare di chiarire in amore, se negli ultimi giorni ci sono stati dissapori con il partner. Affronta l’argomento entro venerdì e non rimandare! In generale, questo periodo ti sta mettendo di fronte a un cambiamento importante nel lavoro. È probabile che una strada stia per chiudersi o sia già finita e una nuova sia dietro l’angolo. Sii coraggioso e affronta le novità con fiducia.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 19 agosto 2021: Vergine

Domani si preannuncia una giornata molto soddisfacente, grazie alla complicità di Mercurio, Luna e Marte. Non avrai neppure un ostacolo nel cielo, per cui dovresti liberarti dei tuoi soliti timori, di quel sensi di sfiducia che ogni tanto ti assale. Smettila di essere critico nei confronti di chiunque e prova, piuttosto, a concentrarti su nuovi progetti da avviare.

Oroscopo domani giovedì 19 agosto 2021: Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti avere qualche perplessità riguardo una persona a cui tieni, che sia il partner o un amico stretto. Cerca di risolvere, non chiuderti in te stesso. Per te avere affetti vicino, qualcuno con cui andare avanti e sentirsi spalleggiati, è davvero molto importante. Non trascurare l’amore, ma fai lo sforzo di rimetterti in gioco, ora che Venere è nel tuo cielo.

Previsioni domani giovedì 19 agosto 2021: Scorpione

Domani e venerdì saranno due giorni utili per chiarire cosa non vai in amore e in famiglia. Non portarti dietro del malumore nel fine settimana, perché faresti fatica a gestirlo! Sabato e domenica si preannunciano 48 ore piuttosto faticose. Sul fronte lavorativo c’è una gran voglia di novità, di cambiare qualcosa, specie se ti trovi costretto a fare sempre le solite cose. Anche se un progetto è saltato, anche se la tua insofferenza cresce di giorno in giorno, per il momento non puoi pensare a qualcosa di diverso. Qualche Scorpione è in pensiero per un Gemelli o un Sagittario.