Riassunto Casa di Carta: stagioni precedenti e VIDEO

La Casa di Carta è la serie spagnola trasmessa da Netflix che ha appassionato molte persone davanti al video. Dal 3 settembre 2021, sempre sul noto provider di contenuti multimediali come serie tv, film e cartoni, sarà disponibile la stagione 5 della fortunata serie iberica. Pare che La Casa di Carta 5 possa essere il capitolo conclusivo della saga. Manca molto poco quindi per scoprire cosa succederà ai nostri amati protagonisti come il Professore, Lisbona e Tokyo. In questo articolo però, vogliamo rinfrescarvi la memoria su cosa sia successo nella serie dal suo inizio fino ad ora. La Casa di Carta 5: ecco il riassunto delle precedenti stagioni.

Riassunto La Casa di Carta 1

Nella prima stagione de La Casa di Carta abbiamo conosciuto i protagonisti della serie tramite le intricazioni di una rapina a Madrid narrate da Tokyo. Il Professore mette in atto il colpo con una banda in cui ogni membro è vestito con un curioso abito rosso e indossa la maschera di Dalí. Ogni personaggio ha un’identità nascosta e porta il nome di una città per cui conosceremo Berlino, Mosca, Tokyo, Rio, Nairobi, Oslo, Denver e Helsinki. La banda riesce a penetrare nella zecca di Stato, la polizia invia a negoziare l’ispettrice Murillo. La storia cambia virando verso sviluppi inattesi, il colpo riesce e i protagonisti riescono a scappare divisi in due gruppi e per due anni girano per il mondo.

Riassunto La Casa di Carta 2

Nella seconda stagione de La Casa di Carta il gruppo si riunisce dopo 2 anni. Tokyo e Ryo abitano su un’isola deserta ma a causa dell’attivazione di un dispositivo di geolocalizzazione vengono intercettati dalla polizia che cattura Ryo. Il Professore e Raquel vivono in Thailandia, chiamano Lisbona e progettano il colpo alla banca di Spagna. Tokyo raggiunge il Professore in Thailandia, che decide di riunire tutti per salvare Ryo.

Riassunto La Casa di Carta 3

Nella terza stagione de La Casa di Carta si compie il colpo alla banca mentre Ryo è sotto interrogatorio. Il piano va avanti per merito del nuovo membro del gruppo Bogotà, che forza la cassaforte sottoterra. All’esterno sono radunati gli agenti dei servizi segreti insieme alla nuova ispettrice Alicia Sierra, determinata a colpire Raquel. Del gas narcotico viene introdotto nella banca ma la banda non soccombe. Ryo viene liberato e chiude la storia con Tokyo, il Professore e Lisbona sono in trappola, Nairobi viene colpita.

Riassunto La Casa di Carta 4

Nella quarta stagione de La Casa di Carta Nairobi è ferita in maniera molto grave, il Professore ha un crollo psicologico poiché crede morta Lisbona che in realtà è stata arrestata, Palermo ha preso il potere e dirige la banda secondo il suo modo di agire. La storia si intrica e sembra virare al peggio per tutti quelli che devono cercare di uscire dalla banca vivi. Nel tentativo di fuga Nairobi muore, Arturo è ferito da Manila, Alice rintraccia il Professore e gli punta una pistola alla testa.

Riassunto La Casa di Carta – VIDEO