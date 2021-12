Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione – 6 dicembre

Leggi l’oroscopo di Branko e Paolo Fox per domani, lunedì 6 dicembre 2021. Una nuova settimana comincerà illuminata da una Luna in Capricorno. Buone notizie per i segni di terra! Recupero importate per i Gemelli e i Pesci. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due stimati astrologi Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani il lavoro reclamerà l’attenzione dei nati in Leone. Avranno bisogno di rimboccarsi le maniche e impegnarsi, per affrontare le novità in arrivo. La Vergine domani potrà ottenere risultati vincenti, grazie a Luna e Venere di nuovo attive. Per la Bilancia sarà necessaria particolare attenzione in famiglia. Se non saranno prudenti, rischieranno di discutere animatamente con i genitori o con i figli. Infine, domani lo Scorpione avrà la possibilità di riavvicinarsi ai suoi cari e riportare l’armonia nelle sue relazioni.

Oroscopo domani Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani il Leone potrà riportare la serenità nella sua vita. D’ora in avanti sarà di vitale importanza cercare di affrontare gli eventi in maniera più positiva. La Vergine domani comincerà una settimana molto impegnativa. Dovrà lavorare sodo per risolvere tutte le difficoltà pratiche, per sistemare le questioni rimaste in sospeso. Giornate migliori si prospettano per i nati in Bilancia che avranno il coraggio e la forza di affrontare dei chiarimenti importanti. Infine, domani lo Scorpione potrà contare su una bellissima Luna, Bel recupero a livello fisico ed emotivo.