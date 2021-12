Apparentemente tutti consideriamo la sincerità un indubbio pregio, qualcosa di decisamente encomiabile ma non tutti siamo realmente pronti a gestire questo atteggiamento: spesso infatti chi si considera sincero tende a risultare anche un po’ indiscreto se non addirittura maleducato. Come spesso accade, il segreto per relazionarsi correttamente è trovare un equilibrio tra la sincerità ed il tatto.

I cinque segni più sinceri dello zodiaco: ecco la classifica

Alcuni profili caratteriali hanno sicuramente meno difficoltà di altri a risultare schietti e trasparenti senza necessariamente “esagerare”. Si tratta solitamente dei rappresentanti dei seguenti segni: ecco i cinque segni più sinceri dello zodiaco.

Scorpione

Ragionatori il giusto ma anche molto sinceri e spontanei quando serve, gli Scorpione non parlano a “vanvera” e a volte nel loro “dispensare verità” sono un po’ bruschi, anche se il livello di sincerità è sempre estremamente elevato.

Sagittario

Molto diplomatici, i Sagittario sono anche dei “politici” nati, che sanno bene quando è il caso di esporsi e quando invece è il caso di stare zitti. Tuttavia a differenza dei politici, la loro personalità va in difficoltà quando devono mentire, sopratutto per quanto riguarda i problemi personali, propri o altrui.

Toro

Sintetico, oltre che sincero, il Toro misura poco le parole ed è assolutamente convinto che una verità indelicata provochi molti meno danni di una bugia ben camuffata. A volte un po’ fastidiosi ma semplicemente perchè non amano addolcire una scomoda verità.

Cancro

Quasi “machiavellici” e decisamente dotati di tatto, i Cancro tendono a confabulare un po’, amano il gossip e sono di grande compagnia. Quando sono portati ad esporsi tuttavia non si tirano indietro, anzi, amano prendere posizioni e dire la loro.

Ariete

I più sinceri sono molto probabilmente i nati sotto il segno dell’Ariete: impulsivi ma anche molto sicuri delle proprie capacità deduttive, si tratta di persone molto schiette, ma non necessariamente sgarbate.