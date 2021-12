Oroscopo domani Branko e Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci – 15 dicembre

Ecco l’oroscopo di Branko e Paolo Fox di domani, mercoledì 15 dicembre 2021, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La Luna sarà ancora nel cielo del Toro, mentre Venere si troverà in Capricorno. Il Sole e Marte transiteranno nel segno del Sagittario. Vuoi saperne di più? Ti basterà leggere la seguente anteprima, tratta dall’oroscopo per domani dei due astrologi più amati d’Italia, Branko e Paolo Fox.

Oroscopo domani Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come invita a fare l’oroscopo di Branko domani il Sagittario dovrebbe accettare un’offerta, un nuovo incarico che gli verrà offerto entro la giornata. Per il Capricorno si profila un mercoledì all’insegna della passione, delle tenerezza e degli affetti più sinceri. Occorrerà particolare prudenza ai nati in Acquario per non perdere le staffe. Urano in dissonanza potrebbe causare qualche piccolo guasto o intoppo tecnologico, forse al computer o al cellulare. Infine, domani i Pesci, se saranno fiduciosi e determinati, riusciranno a strappare un sì nel lavoro e a raggiungere un accordo importante.

Oroscopo domani Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario vivrà un giorno piuttosto strano, poco attivo. Nelle prossime ore potrebbe deprimersi, perché avrà la spiacevole sensazione che i suoi progetti sono in stallo. Sarà importante tenere il malumore sotto controllo, se non vorrà ritrovarsi a discutere in casa. Il Capricorno domani sarà il re indiscusso dello zodiaco. Con un cielo del genere potrà realizzare tutto quello che desidera. Nelle prossime ore l’Acquario potrebbe provare una grande stanchezza, maturata nelle ultime settimane. Avrebbe bisogno di una pausa di relax per ricaricare le pile. Infine, domani i Pesci dovranno decidersi a lasciarsi alle spalle il passato, una volta per tutte, e non frenare un’evoluzione che è cominciata da un po’.