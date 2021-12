Oroscopo e Classifica dei segni zodiacali di oggi, 19 dicembre 2021

Leggi l‘oroscopo e la classifica dei segni zodiacali di oggi, domenica 19 dicembre 2021. La Luna abbandonerà il cielo dei Gemelli per trasferirsi in Cancro. Ottime notizie per i segni d’acqua che potranno recuperare in amore. Occorrerà prudenza ad Ariete, Capricorno e Bilancia Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata all’oroscopo di oggi e la nostra astro-classifica, con tutti i segni: dal più sfortunato al più fortunato.

Posizioni basse

12° – Bilancia

Secondo l’oroscopo e la classifica di oggi occorrerà particolare cautela a te, ma soprattutto alle persone vivine. Sarà meglio non stuzzicarti troppo,, perché sennò finirai con l’andare su tutte le furie. Sforzati di tenere i tuoi nervi ben saldi di fronte a sciocche polemiche.

11° – Ariete

Oggi la Luna in quadratura potrebbe annebbiarti la mente, suscitarti un po’ di confusione. Dovrai prestare molta attenzione per non riversare questa confusione nel tuo rapporto di coppia, altrimenti provocherai dei momenti di disagio. Occhio ai segni del Capricorno, Bilancia e Cancro!

10° – Cancro

Oggi purtroppo potresti avere ancora dubbi o incomprensioni in amore. D’ora in avanti le stelle ti incoraggeranno a mettere da parte la voglia di profondità, di introspezione che troppo spesso ti portare a criticarti duramente, per ritrovare un po’ di leggerezza. Concediti una domenica più spensierata: ne hai un gran bisogno!

9° – Gemelli

Come anticipa l’oroscopo e la classifica di oggi piano piano riuscirai a recuperare la vitalità che ti è mancata nelle ultime settimane. Certo, con Marte in opposizione dovrai usare ancora molta cautela, per non irritarti con facilità o affaticarti troppo. Anche in amore comincerà un timido recupero.

Posizioni medie

8° – Capricorno

Oggi, nonostante tu sia uno dei segni più forti del periodo, dovrai fare i conti con gli effetti negativi della Luna opposta. Chi sarà al lavoro, potrebbe incappare in qualche intoppo, i un ritardo irritante. Cerca di mantenere la calma e il sangue freddo e, soprattutto, non chiuderti a riccio, sennò le persone non sapranno come aiutarti.

7° – Vergine

Oggi Marte in quadratura potrebbe provocarti: cerca di non cadere della trappola delle polemiche, delle discussioni sterili. A parte questa piccola insidia, nel corso della giornata potrai ritrovare una buona vitalità, la serenità che ti è mancata nelle ultime 48 ore. Buon recupero a livello psicofisico.

6° – Acquario

Secondo l’oroscopo di oggi potrai cominciare a recuperare fisicamente. Sei appena uscito da una settimana molto dura, in cui eri a carte. Nelle prossime ore avrai l’occasione di ritrovare una bella energia e pensare al prossimo anno, un anno che ti fornirà tutte le risorse di cui avrai bisogno.

5° – Toro

Oggi la Luna, Venere e Mercurio saranno tuoi amici. Questo significherà passare una domenica piacevole in compagnia di chi ami, fare nuove conoscenze, dedicarti ai contatti. È tempo di studiare nuove strategie che potrai attuare nel lavoro a partire da gennaio. Le stelle sapranno come aiutarti. Occhio alle spese!

4° – Scorpione

Oggi una magnifica Luna illuminerà il cuore di tutti i nati in Scorpione. Sarà la giornata giusta per dare spazio ai propri sentimenti, aprirsi, confidare ciò che si prova a una persona speciale. Anche chi nei giorni scorsi ha avuto incomprensioni con il partner, riuscirà a riportare il sereno nella coppia.

Podio

3° – Pesci

Come indica l’oroscopo di oggi e la classifica oggi potrai ottenere garanzie in più, vivere momenti pieni di emozioni piacevoli, incontrare persone interessanti, grazie a un bellissimo cambio di Luna. Dovresti guardare avanti e concentrarti sul 2022, perché potrebbe riservarti sorprese inaspettate.

2° – Sagittario

Oggi finalmente ti libererai della Luna in opposizione e dei suoi effetti negativi. Lasciati alle spalle le tensioni e le difficoltà avute nelle scorse giornate e pensa, piuttosto, al 2022. Si preannuncia un anno in cui potrai ottenere successo, specie durante i mesi primaverili. Dovresti sfruttare questa domenica, per studiare un muovo piano, una strategia efficace.

1° – Leone

Oggi sarà una giornata importante, perché segnerà un nuovo inizio. D’ora in poi potrebbe capitarti cose sorprendenti, a patto che troverai il coraggio di aprirti a nuove opportunità, di metterti in gioco, cambiando, se necessario, strade da percorrere. Questo non sarà un problema per un segno coraggioso e battagliero come te!