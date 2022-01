Silvia mazzieri, chi è: vita, età, fratello, fidanzato, film, serie tv

Silvia Mazzieri è nata a Pisa il 23 febbraio del 1993, ha dunque 29 anni.

Anche se l’attrice appare molto riservata e non ha mai rilasciato un’intervista esplicita parlando del fidanzato, sembra non ci siano dubbi sulla sua relazione con l’attore e scrittore Yari Gugliucci.

Film

Silvia Mazzieri ha fatto il suo esordio al cinema nel 2014 con il lungometraggio L’amore ormai. Successivamente, è entrata nel cast di Latin Lover di Cristina Comencini (2015) e nel 2021 ha recitato nel film Bentornato Papà di Domenico Fortunato. Per quanto riguarda invece la sua apparizione in tv, la Mazzieri ha partecipato alla fiction Rai con Elena Sofia Ricci Vivi e lascia vivere, ed è stata presente anche nel cast della fortunatissima serie Rai Braccialetti Rossi. Da ricordare, anche, la sua partecipazione ne Il Paradiso delle Signore. Attualmente la vediamo recitare in Doc – Nelle tue mani al fianco di Luca Argentero dove interpreta il ruolo di Alba Patrizi.

Fratello

Anche se non ne parla mai, Silvia ha un fratello minore il cui nome non è conosciuto. Di lui sappiamo, però, che è nato prematuro e ciò ha determinato l’insorgenza di una malattia che gli impedisce di camminare fin dalla nascita. Silvia, dunque, è cresciuta a stretto contatto con la disabilità e l’ambiente ospedaliero, cosa che l’avrà agevolata durante le riprese della serie tv Doc – Nelle tue mani che l’ha resa nota al grande pubblico.