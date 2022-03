Meglio essere fortunati che bravi, una frase resa famosa da Woody Allen che non risulta così distante dal vero, indipendentemente dal contesto. Nonostante ciò, inconsciamente siamo poco propensi a considerare la fatalità come fattore, che spesso sovrasta il talento e un’adeguata preparazione. Quali sono i segni più fortunati?

Chi sono i quattro segni zodiacali più fortunati: ecco la classifica

In amore ma anche negli affari la fortuna è un valore di estrema importanza, e in fondo tutti ci auspichiamo di essere baciati dalla dea bendata: l’astrologia prova a dare una risposta alla domanda quali sono i segni più fortunati? Ne abbiamo presi in esame quattro.

4. Scorpione

Rappresentano i “seminatori” della propria fortuna, un elemento che loro stesso non considerano così casuale ma come uno dei risultati del duro lavoro e della pianificazione. Parzialmente è vero ma non spiega l’enorme fortuna che contraddistingue i nati sotto questo segno.

3. Toro

Fortunati in amore, sfortunati del gioco, e viceversa: il successo del Toro è costante, sopratutto nella sfera sentimentale, mentre in altri contesti potrebbe fare più fatica, ma è impossibile definire Toro sfortunato.

2. Cancro

Anche Cancro non “accetta” la banalizzazione della fatalità, ma è indubbio che le congiunzioni astrali risultino essere a suo vantaggio con una frequenza molto superiore rispetto alla media. Spesso non credono affatto a questa dinamica e forse è proprio questo a favorire i colpi di fortuna.

1. Bilancia

L’equilibrio porta pace, e spesso anche fortuna: i nati sotto questo segno sono noti per essere dei ragionatori nati, fattore che consente loro di anticipare molte problematiche che invece “investono” altre persone. La loro quindi non è apparente fatalità ma spesso una pianificazione vera e propria.