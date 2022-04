Il mistero è incredibilmente affascinante ed attraente, e ciò è un concetto che si estende senza discussioni anche per quanto riguarda alle persone: essere misteriosi è una prerogativa speciale di alcuni profili caratteriali e ciò risulta molto evidente in qualsiasi tipo di relazione sociale. Difficilmente si può “fingere” di essere misteriosi, tratto che rende queste personalità sfuggenti, criptiche e quantomeno particolari. Alcuni segni zodiacali sembrano essere particolarmente “legati” a questo tipo di personalità, i “misteriosi”.

I “misteriosi” dello zodiaco, quali sono? Ecco la classifica

3. Acquario

Non amano i riflettori e per conformazione caratteriale sono soliti dare pochissimi indizi sul proprio modus operandi. Non c’è necessariamente una strategia in ciò, ma questo li rende ancora più interessanti. Il rovescio della medaglia è che sono anche molto difficili da convincere a fidarsi, essendo tendenzialmente dei pessimisti.

2. Bilancia

Tendono a dividere parecchio le opinioni sul loro conto: la motivazione è molto semplice, riescono ad esternarsi da praticamente qualsiasi contesto ed è molto complicato comprendere quali sono le loro intenzioni ed i loro concetti, a meno che non siano loro a volerlo far capire. Estremamente equilibrati ma anche fonte di qualche dissidio, perchè considerati fin troppo diplomatici.

1. Pesci

Assolutamente nessuna “strategia” ne voglia di apparire “cool”, Pesci non ha minimamente intenzione di adattarsi alla massa, anche perchè non ne sarebbe in grado: sono probabilmente i segni più sensibili ma anche tra quelli più introversi dell’intero zodiaco e questo porta a incomprensioni ma anche a curiosità diffuse sul loro conto. Hanno bisogno di tantissima fiducia per “mettersi in mostra”.