Intollerante al lattosio? Ecco svelato cosa puoi mangiare a colazione

Una delle intolleranze più diffuse è sicuramente quella al lattosio. L’intolleranza al lattosio consiste nell’incapacità di digerire correttamente il lattosio, uno zucchero contenuto nel latte, ed è causata da una presenza insufficiente dell’enzima lattasi.

Esistono vari gradi di intolleranza, infatti alcune persone intolleranti possono comunque mangiare una quantità minima di lattosio.

I principali sintomi di questa intolleranza sono: gonfiore, dolori addominali, flatulenza, diarrea, stitichezza, meteorismo e raramente mal di testa, spossatezza e eruzioni cutanee.

Il test più diffuso e attendibile per la diagnosi di questa intolleranza è il test sul respiro o breath test, cioè un esame non invasivo che consiste nell’analisi dell’aria espirata del soggetto prima e dopo l’assunzione di lattosio.

Ecco svelato cosa puoi mangiare a colazione

Una delle domande più frequenti di chi scopre di essere intollerante è cosa mangiare a colazione dato che latte, biscotti, cappuccino o yogurt sono vietati.

Ma al giorno d’oggi, questi problemi non esistono più, infatti esistono tanti prodotti per gli intolleranti come: biscotti, dolci, tortine, latte, burro, panna, yogurt e ricotta. Quasi tutti i latticini ormai vengono prodotti anche in versione lactose free. Quindi è possibile fare comunque una buona colazione a base di cappuccino e brioche o anche con pancake alla banana. Inoltre tanti bar, hanno a disposizione del latte senza lattosio per preparare cappuccini e caffè macchiati adatti agli intolleranti o cornetti vegani, privi di latte o derivati.

Un’altra soluzione potrebbe essere il latte vegetali.

Il più diffuso è il latte di soia, ma ne esistono molti altri come il latte di riso, di mandorla o di cocco.

Se si vuole sostituire il burro in un dolce e non si vuole usare quello senza lattosio, la scelta migliore è usare l’olio.

Per chi preferisce una colazione salata invece, per creare delle gustose ricette, può utilizzare l’uovo o salumi senza lattosio.