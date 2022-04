La crudeltà per molti rappresenta una sorta di manifestazione estremamente “selvaggia” della mancanza di pietà e compassione, sopratutto in contesti sociali. La crudeltà non è solo quella puramente “estetica” ed emotiva, anzi tende a spaventarci la manifestazione più sottile e “perfida”, nonchè quella insensibile. Gli uomini sembrano avere una sorta di “prerogativa” in questo ambito ma si tratta solo di una percezione dovuta ad un fattore culturale. In quest’articolo andremo ad esaminare comunque i segni zodiacali maschili, quindi gli uomini, maggiormente tendenti ad essere considerati crudeli.

In casi estremi la crudeltà gratuita può essere considerato un tratto di problemi caratteriali di tipo sociale.

Cattivissimi! Ecco gli uomini più crudeli dello zodiaco

Scorpione

Sottili, talvolta perfidi per il puro gusto di esserlo: sono profili caratteriali di difficile definizione perchè se da un lato sono estremamente gentili e garbati, a tratti devono dare libero sfogo ad una natura parzialmente fredda e bisognosa di far “soffrire” emotivamente gli altri. Senza reali motivi, neanche per alimentare l’ego.

Vergine

Anche se amano e provano un sentimento positivo, in condizioni di crisi sono estremamente fastidiosi perchè sono i primi a rinfacciare eventuali errori o torti subiti solo per sentirsi meglio. Non sono, visto che sono soliti “rincarare la dose” se vedono l’interlocutore in difficoltà.

Ariete

Loro sono meno “consapevoli” degli effetti negativi che esercitano le loro azioni e parole durante svariati momenti della giornata, sia sul lavoro che in amore spesso dimostrano un’indole totalmente disinteressanta nei sentimentri altrui. Solitamente dopo un po’ provano a rimediare ma realmente non sanno perchè la gente se la prende così tanto.