La contrapposizione dei chiacchieroni sono inevitabilmente i taciturni: il mondo femminile, nella sua vastità e incredibile varietà conta molte esponenti che solitamente preferiscono far parlare le proprie azioni piuttosto che la bocca. Non sempre si tratta di personalità timide in quanto la poca loquacità può essere anche parte di una vera e propria strategia. Quindi, alla faccia di chi in modo molto stereotipato che vede le donne tutte pettegole, ecco chi sfata questa diceria. Ecco le donne più taciturne dello zodiaco.

Parlano pochissimo, ecco le donne più taciturne dello zodiaco

Vergine

A proposito di “strategiche”, le Vergine sono indiscutibilmente delle maestre: ciò le porta ad essere sempre molto attente alle parole, anzi quando stanno analizzando qualcosa, solitamente non parlano affatto. Detestano o comunque non apprezzano coloro che fanno proclami e che parlano tanto per farlo. Le loro parole al contrario sono molto “forti” e mai banali.

Sagittario

Niente strategia, le Sagittario odiano essere giudicate e non intendono farlo neanche loro: ecco perchè raramente si sbilanciano e pur avendo opinioni solitamente molto radicate, preferiscono far parlare i fatti piuttosto che dare aria alla bocca. La donna Sagittario è molto concreta, ama rimboccarsi le maniche e considera le chiacchiere decisamente superflue.

Acquario

Anche le Acquario sono tendenzialmente taciturne ma è sopratutto la loro insicurezza a tenerle “rintanate nel guscio”. Dietro la loro apparente poca voglia di dialogare si nasconde un carattere molto stratificato e forte ma per esporlo devono trovarsi nel contesto gusto. Insomma, le loro parole sono decisamente rare e valgono oro.