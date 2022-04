Succo di mirtillo rosso: ecco perchè dovresti iniziare a berlo già da domani

Il succo di mirtillo fa molto bene al nostro organismo. Il mirtillo è il frutto di una pianta della famiglia delle Ericaceae. Inizialmente si presentano come bacche bianche fino ad arrivare a un colore rosso, quando sono maturi. Il succo di mirtillo è un liquido rosso, piuttosto limpido, dal sapore agrodolce. É un frutto che non contiene molti zuccheri ma molte fibre e vitamina C.

Benefici del succo di mirtillo rosso

Questo succo ha molti benefici per il nostro corpo. Contrasta le infezioni delle vie urinarie, patologie cardiovascolari e previene tumori.

Il mirtillo rosso ha proprietà antibatteriche, utili contro le infezioni urinarie come nel caso di cistite, inoltre previene diversi tipi di cancro, come quello al seno, allo stomaco, al colon, alla prostata o alla vescica.

Grazie alla presenza di antocianine, quercitina, vitamina C e carotenoidi, il mirtillo rosso ha un elevato potere antiossidante, contrasta l’attività dei radicali liberi, rallentando l’invecchiamento cellulare dell’organismo.

Contiene, inoltre, una buona concentrazione di sali minerali tra cui calcio, ferro, fosforo, sodio e potassio ed è povero di calorie, 100g di bevanda contengono solo 25 calorie.

Ha effetti positivi anche sul sistema cardiovascolare infatti contribuisce a ridurre il rischio di disturbi cardiaci.

Rafforza il colesterolo di tipo buono (HDL) nel sangue.

I mirtilli rossi sono frutti ricchi di fibre, motivo per cui aiutano la digestione e migliorano la salute di stomaco e intestino. È ottimo anche per gli occhi e per i denti.

Il mirtillo può essere usato in varie situazioni come diarrea, faringiti, cellulosa, ritenzione idrica e vene varicose.

Il succo di mirtillo è utile anche in gravidanza perché contiene vitamina C.

Ovviamente come per tutti gli altri alimenti, non bisogna esagerare. Infatti abusarne, può provocare calcoli renali e disturbi allo stomaco. È sconsigliato per chi soffre di diabete o per chi ne è allergico o intollerante.