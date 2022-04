Essere in grado di interpretare diversi caratteri non è un “segno negativo”, in senso assoluto ma alcune persone inevitabilmente appaiono così differenti a seconda del momento da essere considerati assolutamente imprevedibili. I “doppia faccia” (non c’è un riferimento al bipolarismo vero e proprio”) fanno talvolta spavento perchè in grado di cambiare umore, atteggiamento e perfino idee nel giro di pochissimo tempo. Lo zodiaco può darci una concreta mano nell’individuare questi individui: chi sono?

I “doppia faccia” dello zodiaco: ecco chi ha una personalità multipla

Gemelli

Normalissimo trovarli in lista: anche per una questione contettuale Gemelli sa perfettamente di essere in possesso di questa peculiarità, che può rivelarsi una maledizione o una dote a seconda della loro capacità di gestirla. Non sono infatti necessariamente fastidiosi e percepiti come dei manipolatori, ma chi ha la tendenza ad infastidire il prossimo senza ragione rientra nella categoria.

Cancro

Non c’è particolare strategia dietro il complesso sistema strutturale della psiche del Cancro ma inevitabilmente confondono e talvolta sono percepiti come ipocriti anche perchè decisamente pettegoli. Senza reali motivazioni amano mettere zizzania tra le parti anhe solo per vedere l’effetto che fa e stupirsi, anche se solitamente non lo fa per una questione di popolarità vera e propria.

Bilancia

Inevitabilmente anche Bilancia termina in lista, sopratutto quando il loro fare equilibrato e diplomatico viene utilizzato in modo meno trasparente ma per inseguire fini personali. Difficilmente si schierano in maniera netta e distinta, preferiscono circumnavigare un limite per evitare di scontentare le parti più estreme. A volte però vengono “scoperti” lo stesso.