Spirulina per dimagrire: funziona veramente o è una fregatura?

L’alga Spirulina è uno degli alimenti che ha conosciuto maggiore diffusione negli ultimi anni. Questo perché le sue elevata proprietà benefiche l’hanno resa uno dei prodotti maggiormente consigliati come integratore dell’alimentazione. Sempre più spesso la Spirulina viene utilizzata per dimagrire: sono tanti i dietologi e i nutrizionisti che consigliano di aggiungere questo alimento alla propria dieta. Perché? Fa davvero dimagrire? Scopriamo insieme qualcosa di più in quest’articolo.

Spirulina per dimagrire: funziona o è una fregatura?

L’utilizzo della spirulina è controverso perché al momento non esistono prove scientifiche e studi verificati del suo effetto dimagrante diretto. Quando si parla di effetto dimagrante diretto si intende il fatto che il semplice utilizzo di alga spirulina a parità di dieta induca un calo del peso.

Sono invece scientificamente provate altre sue proprietà: tra queste l’azione antiossidante, la capacità di migliorare il funzionamento del sistema immunitario, la protezione che fornisce da stress ossidativi e dalla sovraesposizione ai raggi ultravioletti. Per questo è comprovato il suo effetto di tonico ricostituente e di sostegno. Allora perché viene consigliata per dimagrire?

Viene consigliata la Spirulina per dimagrire perché la sua particolare composizione aiuta il corpo ad assumere una serie di importanti nutrienti di diversa origine, che così si può non ingerire con cibi più grassi. Parliamo principalmente di proteine di origine non animale, amminoacidi, lipidi e minerali fondamentali come il ferro, il magnesio, il rame e il manganese.

Gli integratori di spirulina per dimagrire consentono di tenere a bada la fame nervosa, aiutano a bruciare le riserve di grassi in eccesso e velocizzano il metabolismo, aiutando a depurare fegato ed intestino dalle scorie della digestione. Tutto questo facilita il passaggio del cibo nell’apparato digerente e aiuta il dimagrimento, insieme ad una dieta sana e bilanciata.

Spirulina: come si trova in commercio? Come si usa?

La Spirulina, alga azzurra unicellulare che vive in laghi di acqua dolce, con acque alcaline e calde, si trova principalmente in due versioni: quella in polvere e quella in compresse.

È molto importante assicurarsi di acquistare Spirulina di provenienza certificata, perché la sua caratteristica di assorbire metalli pesanti può diventare pericolosa per l’essere umano qualora provenisse da ambienti inquinati.

È altresì importante che non assumiate spirulina senza che vi venga consigliato dal vostro medico o nutrizionista, anche perché l’utilizzo di quest’alga può comportare alcune controindicazioni in soggetti che abbiano problemi alla tiroide, malattie autoimmuni, gotta, calcoli ai reni o che seguono trattamenti anticoagulanti; nonché per le donne in gravidanza e allattamento.

E se da un lato la polvere è forse il modo più rapido per introdurre la Spirulina nella propria dieta, dall’altro il sapore dell’alga può modificare consistentemente il gusto delle nostre pietanze. Per questo motivo sono sempre più consigliati gli integratori di spirulina per dimagrire in compresse.

Spirulina per dimagrire: perché usare Spirulina Ultra

