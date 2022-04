A fronte di tantissimi profili emotivi ci sono quasi naturalmente tutta una serie di profili che al contrario sono quasi completamente disinteressati a ciò che accade attorno a loro. Non necessariamente si tratta di personalità fredde, anzi in molti casi si rendono perfettamente conto di ogni situazione anche molto complessa, ma molto semplicemente, a loro non importa realmente nulla, anche se per qualche motivazione, una specifica situazione può condizionare la loro vita. Quali sono i segni più indifferenti dello zodiaco? Ecco la classifica.

Acquario

Può sembrare strano trovare Acquario in lista: è un profilo caratteriale che solitamente si trova a suo agio assieme a persone molto empatiche ma forse è proprio perchè con loro tende a completarsi. Comprende il significato e l’effetto delle parole e degli eventi ma pochissime cose riescono a smuoverlo emotivamente parlando.

Scorpione

Divide parecchio le opinioni: tra chi li considera effettivamente empatici, e tra chi invece li considera alla stregua della sociopatia, a tratti. La verità sta nel mezzo, ciò che sembra ovvio e quasi scontato è il fattore “distacco” che vede gli Scorpione facilmente isolarsi emotivamente da qualsiasi situazione sgradevole. Ciò provoca dissidi e litigi perchè a loro sembra realmente non importare nulla.

Ariete

Il loro è un distacco, un’indifferenza meno “pilotata” di quanto non si possa pensare: Ariete è tutto impulso e spesso viene perdonato perchè non sembra realmente farlo apposta. Ci prova, ed ha sicuramente un grande senso morale ma pochissime cose lo sfiorano emotivamente parlando, e quando ciò avviene, Ariete ne è spaventato.