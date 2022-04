I social media hanno letteralmente invaso il mondo di internet, occupando gradualmente una fetta sempre più importante della comunicazione, ma non solo: il termine influencer, anche oggi molto dibattuto, ha contribuito a sviluppare un nuovo concetto di individuo ed un nuovo modo di interfacciarsi alle altre persone e realtà, con tutti gli aspetti positivi e negativi del caso. Oggi è praticamente impossibile “staccarsi” in maniera totale dal mondo social, ma esistono alcune persone che ne sono così dipendenti da sfiorare la mania. Ovviamente si tratta di casi molto vari, ma alcuni segni zodiacali sembrano essere particolarmente compatibili con questa tendenza, sempre più diffusa.

Ecco i segni più dipendenti dai social: ci sei anche tu?

Ariete

Non sono completamente avulsi dal mondo reale, anzi gli Ariete sono ben consci che i social media rappresentano qualcosa di diverso. Tuttavia spesso fanno parte della loro vita in maniera estremamente incidente. Usano lo smartphone per ogni cosa e molti di loro sviluppano una vera e propria dipendenza.

Gemelli

Utilizza di rado lo smartphone per utilizzi non comunicativi/di informazione. E’ un segno molto variabile nell’umore ma che vede nell’internet una vera e propria “valvola di sfogo” ma anche un’importante fonte di informazione. Purtroppo tende a cadere vittima di fake news con una certa facilità, ma a differenza di altri profili, non c’è “intenzionalità” a farlo.

Acquario

Ha trovato nei social media il terreno perfetto per dialogare e discutere di praticamente ogni cosa. Rispetto ad altri profili è molto più selettivo ma spesso confonde la realtà con quella “fittizia” e apparente dei social media.