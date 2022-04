Paolo Fox è una vera garanzia nell’ambito degli oroscopi, in particolar modo con l’affermazione del web come portale generico per diffondere le previsioni dell’apprezzato astrologo di origine romana, che da svariati decenni è uno dei nomi principali del proprio ambito.

Oroscopo domani Paolo Fox, previsioni per tutti i segni per il 22 Aprile

Ariete – La vostra tenuta mentale è di buon livello, quindi evitate di farvi prendere dall’ansia e dallo sconforto come di recente è più volte accaduto.

Toro – Godrete di pieni poteri decisionali, che potranno permettervi di svoltare in quanto a produttività ma anche successo amoroso. La decisione spetta a voi.

Gemelli – Un po’ troppa insicurezza nelle vostre parole ed azioni. Se proprio non riuscite ad acquisirie consapevolezza, provate a non renderlo troppo evidente.

Cancro – Impossibile recuperare il “terreno perduto” con alcune persone, meglio guardarsi avanti anche se ciò può apparire doloroso.

Leone – Auspicate una rapida conclusione del mese di Aprile, visto che il mese successivo sarà pronto a regalarvi interessanti sensazioni sopratutto in amore.

Vergine – Periodo altalenante e fortemente empatico da parte vostra, vi state facendo eccessivamente carico degli umori altrui. Intento nobile ma non dimenticate le vostre priorità.

Bilancia – Divisi emotivamente tra due fuochi, lasciate perdere dialoghi troppo complessi ed arrivate subito al sodo.

Scorpione – Non pensate già al weekend: godetevi i buoni risultati lavorativi che vi aspettano, dopo aver “sudato” nelle ultime settimane.

Sagittario – Maggiore produttività in vista, ma anche una quantità maggiore di stress e stanchezza, sopratutto mentale. Provate a ricaricarvi in modo intelligente nei ritagli di tempo.

Capricorno – Buone sensazioni emotive ma anche qualche possibile delusione in amore, sopratutto per chi è fidanzato o sposato. Niente di irreparabile comunque.

Acquario – Non aspettate che finisca il mese per procastinare: aprile non sarà tenero con voi sopratutto lavorativamente parlando e datevi da fare.

Pesci – Fase transitoria per il segno dei Pesci che potrebbe soffrire di un lungo periodo di apatia in quest’ultimo periodo.