“Con la dolcezza si ottiene tutto” recita un vecchio adagio anche se per alcune persone l’unico modo o perlomeno quello più naturale e conveniente risulta essere al contrario una profonda e assidua insistenza. Come facilmente intuibile questo modus operandi è visto come un difetto anche piuttosto fastidioso sopratutto nell’ambito sociale/sentimentale. Tuttavia chi “percorre questa via” solitamente riesce ad ottenere “per sfinimento” quasi ogni cosa. I profili che risultano insistenti naturalmente riescono tuttavia a non essere eccessivamente pesanti in senso assoluto ma la regola non si applica per i segni che andremo a prendere in esame.

I segni più insistenti dello zodiaco, sono questi. Lo sapevi?

Scorpione

Non sono “pedanti” ma i concetti ripetuti, seppur sotto altre forme rappresentano il naturale modo di fare di quelli nati sotto questo segno. Quando si mette in mente qualcosa insiste sia sul concetto stesso ma anche in merito alle persone che ne hanno a che fare.

Toro

Insistenti perchè testardi, prerogativa che è un pregio (nonostante tutto) ma che diventa un difetto piuttosto veniale per i nati sotto questo segno. Toro non conosce la diplomazia in quanto tale e per ottenere dei risultati è pronto anche a stressarsi e far stressare gli altri. Semplicemente, non esistono vie traverse per chi è nato sotto questa costellazione.

Leone

Meno “evidenti” ma insistenti come una goccia che cade i nati sotto il Leone. Anche se usano solitamente parole gentili difficilmente si dimenticano delle proprie priorità anche se danno fastidio in quanto profondamente orientati alla loro figura. In sostanza, sono insistenti per cose che riguardano loro stessi, perlopiù.