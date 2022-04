Migliori elettrodomestici per Maggio 2022: ecco cosa non può mancare in casa

Per la casa, gli elettrodomestici sono fondamentali. Dobbiamo dividere gli elettrodomestici in quelli grandi e in quelli piccoli. Vi sono elettrodomestici per il bagno, per la cucina e per le aree living.

Il frigorifero

Non può mancare in casa il frigorifero. Tra i modelli più venduti spiccano l’uso di materiali antibatterici e un design elegante al servizio della tecnologia.

Il forno

In casa bisogna avere anche un forno multifunzionale.

Ideale per la cottura dei cibi, esiste anche con funzioni differenti. Bisogna scegli sempre un forno che garantisce il risparmio energetico. Quelli più venduti sono multifunzionali, con sistema per cotture contemporanee e separate e un sistema antiodore renderanno la tua cucina davvero performante.

La lavastoviglie

La lavastoviglie permette la sterilizzazione dei propri piatti e delle posate in modo semplice ed economico. Bisogna scegliere i modelli ad alta efficienza energetica. La tecnologia innovativa, assicura un risultato impeccabile anche riducendo gli sprechi. Ci sono modelli poi che vanno incontro all’utente finale con il cestello che si solleva per dire addio al mal di schiena.

L’aspirapolvere

È importante anche avere l‘aspirapolvere, per le pulizie domestiche. Esistono anche i robot automatici che possiedono anche la funzione per lavare i pavimenti.

La cantinetta per i vini

Va di moda anche avere una cantinetta personale dove mettere i propri vini preferiti. Potrebbe essere a incasso o a libera installazione, a seconda delle proprie esigenze. È opportuno scegliere la qualità dei materiali, il design ricercato e un basso consumo energetico.

Il ferro da stiro

Il ferro da stiro è molto importante per la vita di tutti i giorni. Esiste in varie tipologie come a vapore o in ceramica. Bisogna sceglierne uno prendendo in considerazione la potenza, il modo di utilizzo e della praticità.

Elettrodomestici utili: I robot da cucina

Il robot da cucina è molto utile in cucina, soprattutto per chi ama cucinare ma non è molto bravo. Bisogna sceglierli per le loro funzioni, per la loro potenza e per il risparmio energetico.