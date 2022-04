Le sterline d’oro più antiche sono quelle che sono state emesse prima del 1957 e in genere valgono meno di quelle di nuovo conio, prodotte dopo quell’anno.

Ovviamente il prezzo della sterlina dipende dalla quantità di oro che si trova all’interno della moneta, e non dalla sua antichità. La quotazione dell’oro viene stabilita due volte al giorno dal London Bullion Market.

La sterlina di divide in sterlina d’oro numismatica, cioè quella da collezione, coniata in anni particolari e non se ne trovano molte. Poi c’è la sterlina d’oro da investimento, cioè quella coniata dopo il 1800 e deve avere una certa quantità di oro.

Questa sterlina d’oro vale una fortuna: ecco quale

La sterlina d’oro del 1962 è caratterizzata da una faccia che ritrae il profilo della Regina Elisabetta II con i capelli raccolti e la scritta REGINA F D ELIZABETH II DEI GRATIA mentre sul rovescio il classico San Giorgio che Uccide il Drago con la data 1958.

Tutte le monete con il profilo della regnante senza corona ma con i capelli raccolti sono state soprannominate Sterlina d’Oro Elisabetta II Fiocco.

La produzione della Sterlina d’Oro 1962 si ferma a 3 milioni di monete coniate, ma ciò non incide sul valore e soprattutto sul prezzo della moneta. Non è una moneta numismatica quindi la conservazione non è determinante, ma la moneta non deve avere segni troppo evidenti e da colpi sul bordo da cadute.

Bisogna fare molta attenzione agli anni alle monete coniate negli anni 1966, 1967 e 1968, perché potrebbero essere false. Infatti in quegli anni furono fatte moltissime monete false, con stesso titolo, titolo leggermente inferiore e non in oro ma con sola doratura.

Quanto vale questa moneta del 1962

Il prezzo della sterlina oro è dato sia dal valore giornaliero dell’oro sia dalla classica legge della domanda e offerta. Questa moneta della Regina Elisabetta II del 1962 oggi vale circa 550,70 €. Quindi se venduta, ci si può fare molti soldi.