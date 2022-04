Esistono tanti tipi di pelle al mondo. Ognuno di noi, ha un tipo diverso di pelle rispetto a qualcun altro come quella normale che appare distesa, compatta e liscia; quella grassa è lucida e unta; la pelle impura che ha molti punti neri e brufoli; la secca che subito si sgretola e la mista che è grassa nella zona T e secca nelle altre parti.

Svelato il segreto: questa buona abitudine depurerà la tua pelle in modo semplice ed economico

Per avere una pelle perfetta è importante anche l’alimentazione. L’assunzione di una giusta quantità di vitamine è indispensabile per raggiungere questo scopo. Uno degli alimenti indispensabili per la pelle è il the verde, il quale è un ottimo disintossicante e aiuta a prevenire l’acne, inoltre può essere utilizzato sul viso per idratare la pelle e renderla tonica e luminosa. Sono ottimi anche i legumi che sono ricchi di vitamina B e favoriscono la rigenerazione cellulare. Anche i pomodori, peperoni e carote sono importanti per la presenza di beta-caratone che aiuta a ridurre gli arrossamenti. Spinaci, rape e broccoli sono ricchi di vitamina A e garantiscono un colorito più acceso e uniforme. Le mele hanno vitamine B1, B2, A e C, che intervengono sul metabolismo cellulare.

Gli agrumi grazie alla presenza di vitamina C, levigano la pelle. Il pesce contiene omega-3 che ha proprietà antinfiammatorie e la secchezza cutanea e migliora anche la circolazione. La frutta secca è ricca di vitamina E, che aiuta a combattere i radicali liberi. Il tofu aiuta a rassodare e preservare il collagene e aiuta a prevenire le rughe.

Rimedi naturali

Per la normale si possono usare dei rimedi naturali come l’olio d’olia, l’aloe vera, il fiordaliso e la camomilla. Con quella grassa invece si può usare il rosmarino, la salvia, l’ippocastano e la bardana. Per la secca si può usare la pappa reale o il lattato sodico. Per la pelle mista di possono usare il cetriolo, l’alga rossa e la camomilla.