Per risolvere il problema dei cattivi odori senza usare deodoranti comprati, si possono usare dei rimedi naturali come le bucce di arancia.



Cattivi odori in casa? ti sveliamo un segreto, basta avere bucce di arancia

Possono essere usate le bucce di arancia. Infatti, per non buttare gli scarti delle arance si possono riutilizzare come dei profumatori per l’ambiente.

Con le bucce di arancia si possono fare degli infusi spray. Servono una tazza d’acqua tiepida, delle scorze dell’agrume, una bacca di vaniglia, dei chiodi di garofano e un cucchiaino di vodka.

Si devono unire tutti gli ingredienti e metterteli in un contenitore spray e vaporizzare l’infuso nelle stanze della casa. In un attimo un profumo inebriante inonderà l’ambiente.

Potpourri

Con queste bucce di può preparare anche un potpourri. Si devono asciugare e disidratare le scorze, farle a pezzetti e metterle in un contenitore di vetro ben pulito.

Decorazioni profumate

Si possono fare anche delle decorazioni profumate. Le bucce possono essere trasformate nella forma che più ci piace con delle formine per biscotto. Successivamente fare un foro con un ago sulla sommità di ogni buccia e uniamole con del filo colorato così da poterle appendere dove più ci piace. Una decorazione bella da vedere, ma soprattutto molto profumata.

Termosifoni

Le bucce si possono mettere anche nei termosifoni così da rendere l’aria della nostra abitazione accogliente e profumata. Dobbiamo semplicemente tagliare a strisce le scorze di arance e appoggiarle sui termosifoni o nella vaschetta del deumidificatore. In poco tempo sprigioneranno il loro profumo naturale per le stanze della casa.

Profumi per vestiti

Si possono preparare anche dei profumi da mettere nell’armadio, sui vestiti. Per prima cosa bisogna avere una bottiglietta spray vuota, o una bottiglietta di un qualsiasi profumo che avete finito. Lavatela ben bene con l’acqua calda. Mettere in un barattolo l’acqua di colonia e le bucce. Tappare e lasciare in infusione per 1 mese. Trascorso il tempo indicato filtrare il profumo con un colino ed imbottigliare in una bottiglietta per profumi con tappo spray.