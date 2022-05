Crypto.com è stata fondata nel 2016 a Hong Kong. Attualmente offre più di 250 criptovalute a oltre 10 milioni di clienti in tutto il mondo. Serve utenti in 90 paesi con una suite unica di prodotti finanziari legati alle criptovalute.

Crypto.com è un’applicazione che consente di comprare e vendere valute digitali. Inoltre su questo sito si possono anche conservare, investire, guadagnare interessi, di ottenere prestiti usando le criptovalute come garanzia e anche di essere pagati.

Questo sito quindi, non deve essere pensato semplicemente come un sito broker per scambio di criptovalute ma più come ad una banca dato i servizi che offre.

Inoltre possiede una carta di debito VISA che consente di fare acquisti. Con il sistema reward, dà la possibilità di generare guadagni anche in maniera passiva, spendendo così, poco tempo all’interno della piattaforma.

Come si usa

Per iniziare a usare questo sito, ci si deve iscriversi e verificare identità.

Il Wallet di Crypto.com consente di comprare e vendere più di 80 valute digitali diverse e 7 valute legali. Si possono ad esempio Bitcoin, Etherium, Ripple, Binance, XRP, Litecoin, Stellar, EOS e molte altre.

Queste valute si possono acquistare tramite bonifico bancario o con la carta di credito. Il secondo è più veloce rispetto al primo metodo.

Crypto.com offre 2 bonus per i nuovi iscritti, il primo riguarda l’app mobile Crypto.com ($ 25) mentre il secondo riguarda lo scambio Crypto.com ($ 50).

Usare questo sito è davvero semplice ed intuitivo. Attraverso l’app di Crypto.com si può acquistare le cryipto supportate dal portale al loro prezzo reale, pagando con carta di credito, carta di debito o bonifico bancario.

Crypto.com è veramente affidabile? Ecco la risposta: “attenzione”

Crypto.com è assolutamente sicuro.

Oltre al team dedicato al controllo di ogni transazione, infatti, la app è dotata di Multi-Factor Authentication,cioé un’autenticazione a più livelli, ed è protetta da un complesso sistema di sicurezza.