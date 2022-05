Il colesterolo è un grasso presente nel sangue. Una parte viene prodotto dall’organismo, mentre l’altra parte, anche se di meno lo introduciamo nel corpo con l’alimentazione. Il colesterolo è coinvolto in molti processi fondamentali per il funzionamento dell’organismo ma quando è presente in quantità eccessiva so rischiano delle malattie cardiache.

Ci sono due tipi di colesterolo, quello cattivo o LDL in cui le lipoproteine trasportano l’eccesso di colesterolo dal fegato alle arterie e lo rilasciano nei vasi causando l’aterosclerosi.

Poi abbiamo il colesterolo buono o HDL in cui favoriscono la rimozione del colesterolo dal sangue e la sua eliminazione attraverso i sali biliari, proteggendo di fatto il cuore e i vasi. Il colesterolo totale è la somma di LDL + HDL.

Le cause dell’eccessivo colesterolo possono essere il sovrappeso, obesità, un’alimentazione non sana, il fumo e la mancata attività fisica. Questo grasso può può essere diagnosticato solo attraverso un esame del sangue. Viene definito alto o ipercolesterolemia un valore superiore a 240 mg/dl.

Colesterolo: cosa si deve mangiare per abbassarlo in fretta

Per cercare di tenere dei valori bassi di questo grasso bisogna seguire una sana alimentazione. Tra gli alimenti che si dovrebbero mangiare troviamo: